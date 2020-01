Agente chileno no ve 'sorpresas' en la réplica

"No hay sorpresas en la réplica boliviana", afirmó el agente chileno por la demanda ante La Haya, Claudio Grossmann, tras la presentación del documento nacional en la Corte Internacional de Justuicia (CIJ).

El Gobierno de Bolivia dijo ayer que se trata de una argumentación "implacable" y "demoledora", que contiene elementos económicos, históricos y jurídicos. Constituye el último planteamiento escrito realizado por el país.

"Hemos trabajado duramente todos estos meses anticipando los posibles argumentos de Bolivia y estamos preparados", explicó el representante de la vecina nación en entrevista con 'El Mercurio'.

Ayer el canciller chileno, Heraldo Muñoz, aseveró que "la posición de Chile siempre ha sido clara y sobria, defendiendo nuestros intereses, sin declaraciones altisonantes". Advirtió al país con cesar provocaciones.

Grossmann, consultado si Chile entregaría soberanía dijo: "no me voy a poner en el caso de que perdamos, porque planteamos que no existe obligación de negociar".

Explicó que el tema de acceso no está definido, aunque abrió otro escenario, en el que "las negociaciones incluyen compensaciones económicas, intercambios territoriales".

El presidente Evo Morales sostuvo en la víspera que "juntos volveremos al océano Pacífico" y manifestó que "la verdad siempre gana, en la historia, en Bolivia y en el mundo".

La réplica de Bolivia entregada a la CIJ consta de IV tomos (el cuerpo como tal y 3 anexos), distribuidos en más de 300 páginas. Su carácter es reservado y solo se conocerá en la fase de audiencias orales.