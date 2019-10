Autoridades reiteran que se deben limpiar las casas

El encargado de Epidemiología del Sedes, Roberto Tórrez, fue enfático al decir que la solución del mal del chikunguña está en manos de la población, pues la fumigación y todas las acciones que haga la Gobernación no sirven de nada si la gente no toma conciencia de que el mosquito se cría dentro de casa, “en las macetas y aguas que se tengan detenidas”.



Aunque el mal está en la curva descendente, pueden aparecer nuevos casos con la lluvia que cayó ayer y las que se vienen, por lo que las autoridades insisten en que la población debe limpiar sus casas, puesto que la fumigación que hace es paliativa.



De acuerdo con los reportes del Sedes, hasta el momento se han registrado 4.400 casos, pero no se ha tenido ningún caso de gravedad y menos una muerte.



Por otro lado, la Gobernación tiene previsto para mañana el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza; hasta el momento ya se han presentado dos casos de influenza B. Hay más de 200.000 dosis que serán distribuidas en todos los centros. /VMP