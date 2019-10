Exfiscal Torrico dice que demostrará su inocencia

La exfiscal Litzy Torrico, que fue destituida del cargo el jueves por el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, por una acusación de extorsión en la que, supuestamente, pidió $us 1.000 para no enviar a Palamasola a un hombre por conducción peligrosa.



"Estoy siendo observada porque estoy dando muchas entrevistas para poder repeler tanta agresión y canallada en mi contra. Yo voy a demostrar mi inocencia respecto a situaciones armadas", dijo en una entrevista en Unitel.



Torrico reconoció que se le acusa en un caso, no obstante, hay otros dos procesos en las que aún no existe ninguna resolución.



La exfiscal dijo que desconoce que fue destituida por Guerrero y aseguró que pidió vacaciones. "Yo me voy a defender en las instancias correspondientes. No volveré al Ministerio Público en estas circunstancias", indicó.



El caso de Franz Menacho es por conducción peligrosa en la que, aparentemente, Torrico pidió 1.000 dólares para favorecerlo. Los otros casos son por apropiación de terrenos y engaño a discapacitado.