Migración entrega los pasaportes en una hora

Germán Bacigalupo, director regional de Migración Santa Cruz, informó que desde el miércoles se entregan pasaportes nuevos en una hora y la renovación se la realiza en seis horas. Destacó que esta implementación es gracias al apoyo del presidente Evo Morales y su política de transparentación de la institución pública.



“Hemos conseguido algo histórico con la entrega de pasaportes, los nuevos son entregados en una hora, y seis horas hábiles para entregar los pasaportes renovados o extraviados. Seis horas porque estos ingresan al sistema de Migración de La Paz en donde los datos son verificados por cuestión de seguridad”, señaló Bacigalupo.



Añadió que el costo del pasaporte es de 155 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda) + 200 bolivianos. lo que equivale a decir que varía día tras día por la cotización de la UFV y no tiene un monto fijo, el pago debe hacerse en dos cuentas del banco Unión.



“Este pago es único, hacemos recuerdo a las personas que no deben hacer ningún otro pago dentro de Migración”, señaló el director de Migración.



Aumentan los pasaportes entregados

La autoridad dijo que en diciembre y enero se incrementó la emisión de pasaportes a 320 por día, cuando antes eran de 200 a 250. Así también destacó el cambio del personal en la sección de extranjería, donde se tenían varias denuncias de presunta corrupción.



“Hemos cambiado el personal en extranjería, antes los trámites en esta unidad se demoraban 6 meses, ahora no se demora más de tres meses. Además hay que resaltar que también hemos acabado con las filas que antes se observaban en las afueras de nuestra institución”, acotó.