Según fiscal, EEUU avanza en el proceso para extraditar a Goni

El Departamento de Estado de Estados Unidos remitió la solicitud de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada al Departamento de Justicia, un año y siete meses después de que el Estado boliviano presentara la documentación. La información sobre el avance del procedimiento fue suministrada ayer por el fiscal superior José Manuel Gutiérrez.



Consultado sobre el tema, el fiscal general, Ramiro Guerrero, ratificó que hubo avances en Estados Unidos, pero aclaró que es un paso dentro del largo proceso.



El fiscal superior aseguró que el Ministerio Público fue notificado, a través de la Cancillería, sobre la admisión de la solicitud de extradición por parte del Departamento de Estado de EEUU.



La información, de acuerdo con el fiscal Gutiérrez, también fue remitida a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.



“Eso nos da a entender que se avanzó un 50% en el trámite de admisión para extraditar a Sánchez de Lozada”, dijo Gutiérrez.



En octubre de 2014, el Gobierno solicitó a Estados Unidos que responda a la segunda petición de extradición del expresidente Sánchez de Lozada, al cumplirse 11 años de la renuncia y huida del entonces gobernante en medio de protestas y de una represión militar en la que murieron más de 60 personas.



Avance

El fiscal Gutiérrez explicó que el Departamento de Justicia, deberá evaluar los argumentos y el último memorial presentado por el Ministerio Público, con el asesoramiento de un bufete de abogados y pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos jurídicos del tratado de extradición y hacer conocer esta solicitud al expresidente Sánchez de Lozada y a sus exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague.



Desde Estados Unidos, Mauricio Balcázar, yerno de Sánchez de Lozada, afirmó que el departamento de Estado de EEUU no es una primera instancia, sino la única para decidir la procedencia o no de la extradición.

Rechazó que el Departamento de Estado norteamericano sea “un filtro político", al referirse a las declaraciones del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, quien calificó en ese sentido para manifestar que se dio un paso importante en este proceso de la demanda de la extradición de Sánchez de Lozada



EL GOBIERNO Y ABOGADO ESTÁN SIN UN REPORTE



El Gobierno y el abogado de las víctimas se pronuncian con cautela sobre la situación de Sánchez de Lozada. El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, dijo ayer que la información oficial debe suministrarla la Cancillería, pero en caso de que se confirme la admisión de la petición boliviana, significa un gran avance para el país.



“Bolivia siempre lamentó que no se le haya dado celeridad a este trámite, pero es un primer paso y ojalá que el Departamento de Justicia, de acuerdo con el convenio de extradición, pueda actuar en consistencia, ya que existe un convenio bilateral firmado sobre extradición y tiene que cumplirse”, señaló Ferreira.



Por su lado, Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de octubre, afirmó que no tenía información del caso, pero de confirmarse sería importante, aunque resta un largo camino para que se produzca la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada.