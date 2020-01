Pietrine Wazilewski: “Nada justifica la agresión”

La exmodelo Pietrine Wazilewski (31) está atravesando un calvario, y lo que pide, además de justicia, es que la dejen vivir en paz. Nunca se imaginó que viviría en carne propia algo que solo había visto en los noticiarios; sin embargo, a pesar de la vergüenza, se anima a contar que hace 11 días, Adolfo Áñez Áñez (28), su pareja durante cinco meses, la golpeó, convirtiéndola en una nueva víctima de la violencia.Escondiendo su rostro morado, la exmagnífica llegó hasta la Felcc y la Casa de la Mujer para denunciarlo. El agresor fue llamado a declarar y, ante la gravedad del caso, fue detenido de manera preventiva en la cárcel de Palmasola, desde donde tendrá que defenderse por maltrato físico y sicológico a una mujer.“Siempre habrá una segunda vez”Pietrine se anima a compartir una de las experiencias más tristes de su vida porque desea ayudar, de alguna manera, a combatir esta problemática que ataca a todo tipo de mujeres y que en muchos casos queda entre cuatro paredes por temor o vergüenza.A las mujeres les manifiesta que no se dejen amedrentar y que no hagan caso del ‘qué dirán’, que denuncien a los agresores, pues quien pega una vez, pega muchas más, que primero empiezan con unos golpes y después pueden terminar en feminicidios.Y habla basada en su experiencia. La primera vez, Áñez le mordió los labios y le provocó heridas. Tampoco se quedó callada, lo denunció y ordenaron que él no podía acercarse a la modelo. A pesar de esta decisión judicial, él la insultaba en lugares públicos, y ella jamás imaginó de lo que sería capaz.Hoy cree que no se debe permitir que las mujeres sean violentadas, por ningún motivo, física o sicológicamente.“Es algo terrible para cualquier persona. Pero no podía dejarlo pasar por alto, pues yo estaba en peligro”, expresa y confiesa que esto no termina, pues ahora es atacada por la familia de su agresor.Finalmente, pide a los administradores de justicia que sean imparciales y que actúen conforme a lo que manda la ley