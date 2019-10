Estos son los 14 centros de empadronamiento en la ciudad y las provincias

La directora del Servicio Departamental de Registro Civil (Sereci), Olga Lidia Espinoza, explicó que se habilitaron 14 puntos de registro para el Padrón Electoral Biométrico en todo el departamento de Santa Cruz y 8 de ellos están en la ciudad capital (ver mapa interactivo arriba).



La actualización del padrón biométrico se desarrolla con miras al referéndum del 21 de febrero, en el que los bolivianos aprobarán o rechazarán la modificación de la Constitución Política del Estado, que podría habilitar a Morales y García como candidatos para un nuevo mandato (2020-2025).



La atención en los centros de registro se desarrolla de 8:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:30. El único requisito es presentar el documento de identidad.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó el portal http://yoparticipo.oep.org.bo/ para que la población pueda verificar si está registrado en el Padrón o no.



Quiénes deben registrarse



- Jóvenes que cumplen 18 años hasta el 20 de febrero de 2016.

- Personas que por cualquier razón no estén inscritos en el padrón.

- Personas que se cambiaron de domicilio.

- Extranjeros naturalizados que no hayan participado en procesos electorales anteriores.



Plazo

La primera campaña de empadronamiento se desarrolla desde hoy hasta el 20 de noviembre.



Registro en provincias

?

Montero

Calle Bolívar Nº 108. Ref. Joan Nina 74964711 - Evelyn Abrego 77047321



Warnes



Ciudad Satélite



Camiri

Calle Méndez Arcos Nº 135. Ref: Betzy Lopez Cel: 71967848



Vallegrande

Calle Montes Claros Nº 170. Ref. Roberto Guevara Cel: 778 89106



Puerto Suárez

?Calle Velasco Nº 47. Ref. Liliana Suárez. Cel: 757 35586



San Ignacio

Avenida Eduardo Zilker entre Libertad y Velasco. Ref. Aly Dorado Cel: 781 18037