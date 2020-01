La exministra Paco está dispuesta a ser investigada

"No tengo por qué negarme a una investigación, tengo la conciencia tranquila y una actitud dentro de la norma", dijo la exministra de Comunicación Marianela Paco, al referirse a la sugerencia de la oposición política y de su mismo partido, de ser incluida en el proceso de presunta corrupción en Bolivia TV, abierto por quien era su gerente general en la televisión estatal y que hoy oficia de ministra de Comunicación, Gísela López.

Paco dijo que cuando recibió las primeras denuncias verbales instruyó investigarlas, pero encontró resistencia del entonces gerente general Gustavo Portocarrero, quien a inicios de 2015 "no daba mucha información", por lo que lo retiró.

“Hubo un periodo transitorio. Recuerdo que no pude conseguir un gerente, hubo un interinato con Gustavo Arévalo y luego entró Marcelo Patzi. No tenía gente, jamás he sido junth'uchera, tal vez resultado de eso ha sido el proceso de obstaculización a la investigación”, declaró en una entrevista con Cadena A.

Dijo que en octubre o noviembre de 2015 entra López con la misma instrucción de seguir la investigación y acelerar los procesos, pero "no salían los resultados", por lo cual contrató a personal externo para que pueda iniciar el trabajo para saber qué estaba pasando, por qué tampoco le facilitaban la información.



Autored

EL DEBER visitó la empresa Autored SRL, que está ubicada en la calle 13 de Calacoto, de La Paz. Funciona en una residencia de grandes dimensiones y en el interior cuenta con oficinas cómodas y bien acondicionadas. Durante la visita, este medio evidenció que tiene un número considerable de empleados. Los ejecutivos de la empresa comunicaron que no emitirán por el momento ninguna comunicación, mientras que su equipo de abogados revisa las acusaciones de la ministra Gísela López.