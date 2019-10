Evo critica a la oposición por solicitar alternancia

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, dijo estar confundido por el pedido de alternancia que ha realizado la oposición. El mandatario se refirió a este tema ayer, durante el acto de inauguración de un complejo de raquet en Montero, ciudad que celebra hoy su 161 aniversario y su fiesta patronal.



Minutos antes el presidente de las OTB de Villa Virginia -lugar donde se inauguró el complejo deportivo- había pedido que Morales siga en el Gobierno hasta el 2025 y la presidenta de la Brigada Parlamentaria, Adriana Salvatierra, hizo un llamado a la juventud para garantizar la continuidad del proceso de cambio.



El presidente manifestó que el pedido de alternancia lo tiene confundido, “pues en 20 años de neoliberalismo nunca la hubo, pues fueron los mismos políticos que se turnaron, pero en democracia pactada. Cuando dice alternancia yo entiendo que hay que cambiar de modelo, pero nuestro modelo va bien”, remarcó.



Solo cambiaron los nombres

Evo insistió en que durante dos décadas de neoliberalismo nunca hubo alternancia, “empezando por Víctor Paz, que decía que Bolivia se muere y con eso impuso el modelo 21060; después vino Jaime Paz, aliado con Banzer; luego Goni y todos con el mismo modelo, solo hubo cambio de personas, pero con el mismo modelo y eso para mí no es alternancia, será para debate pero escucho en los medios que reclaman la alternancia y significaría cambiar de modelo económico”, acotó.



Morales indicó que cuando tomó el mando, en 2006, el país estaba dividido por culpa de la privatización, pues unos pocos defendían la privatización y el pueblo boliviano organizado en los movimientos sociales luchaba contra ella. “Con la privatización se dividió al país, pero la nacionalización volvió a unir a los bolivianos”, remarcó el primer mandatario.



Busca perpetuarse en el poder

Para los opositores, la intención de Morales es perpetuarse en el poder. Para el senador de Unidad Demócrata Óscar Ortiz es bueno que Evo haya dado la cara y mostrado su deseo de ir a la reelección. Por otra parte, “el que no cree en la alternancia es porque no cree en la democracia. Lo que busca es perpetuarse en el poder, pero eso es comprensible porque sigue la misma escuela de Hugo Chávez o de Rafael Correa. Con relación al modelo económico actual, el senador sostuvo que el Gobierno ha despilfarrado los recursos, descuidando áreas importantes, como la salud.



Por su lado, la senadora María Elba Pinckert sostuvo que las personas que buscan mantenerse en el poder son las que quieren hacer dictaduras. “Nosotros creemos que las alternancias son buenas y vamos a seguir sosteniéndolo. Quiero ver si Evo podrá seguir jactándose de su modelo económico cuando llegue la crisis por los bajos precios del petróleo”, concluyó la asambleísta