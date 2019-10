Muere Scott Weiland, fundador y excantante de Stone Temple Pilots

Scott Weiland, excantante de los grupos de rock estadounidenses Stone Temple Pilots y Velvet Revolver, murió a la edad de 48 años, se anunció el viernes en su página de Facebook.



El artista, que se presentaría en un concierto con su nuevo grupo en el Estado de Minnesota (norte), los Scott Weiland & The Wildabouts, fue encontrado muerto en el bus de la banda, precisó la cadena ABC.



Weiland había formado los Stone Temple Pilots con amigos, hace más de dos décadas y el primer álbum del grupo grunge, "Core", había salido en 1992.



A causa de sus adicciones el cantante californiano había abandonado la banda.



En 2003, se había integrado a Velvet Revolver, grupo que dejó en 2008 por conflictos personales, según ABC.



"Me mantengo en el filo de la navaja permanentemente", había declarado Weiland à USA Today en 2011 aludiendo a sus adicciones. "Juro, evidentemente, no recaer en la heroína, pero nunca hubiera creído que el alcohol sería tal pesadilla y es legal", admitió.



Weiland deja dos niños que tuvo con su expareja, Mary Forsberg. Se había casado con la fotógrafa Jamie Wachtel en 2013, según ABC.