Llega a Bolivia experto en tintes y cuidado capilar de la línea Tec Italy

El director artístico internacional de la línea de tratamiento de cabellos Tec Italy, Giammarino Giacomobello, llegará al país para demostrar las últimas tendencias en color a los estilistas bolivianos.



El "maestro de maestros", como se lo denomina en el sector de la peluquería y cosmética, visitará el país para brindar un seminario de lujo a profesionales en belleza. El evento se desarrollará en los predios de la Fexpocruz el martes 28 de junio, en el marco de la feria Expobelleza 2016.



En escuela de belleza Carole Beauty Supply, ubicado en la avenida Trinidad 358, están las Inscripciones abiertas para los estilistas que deseen participar en dicho seminario.



Giacomobello no solo es maestro en las últimas tendencias de color, sino también experto en tratamientos capilares, salud y cuidado de cabello y la calvicie. Este último tema es de interés en varios países, porque afecta a cinco de cada 10 hombres, según las estadísticas internacionales.



La calvicie no no sólo lo padecen hombres, también está presente en el 10% de las mujeres, sostiene el especialista italiano. "Cuando el cabello se cae es porque el cuerpo no está bien. La caída del cabello obedece a que el cuero cabelludo tiene problemas", explicó en una entrevista brindada a un medio internacional.



Es diferente cuidar el cabello que el cuero cabelludo, aclaró el especialista en la salud y el cuidado del cabello, Giammarino Giacomobello.