Desireé declara en la Fiscalía por el caso dron

Desirée Bravo, ex alcaldesa de Santa Cruz, llegó a las 10:00 a la Fiscalía para prestar sus declaraciones, en calidad de testigo, por el caso dron. Ha sido involucrada en la investigación porque en su corta gestión de cinco meses, desde el 23 de diciembre de 2014 hasta el 29 de mayo de 2015, recibió el centro de monitoreo móvil.



“ Voy a ir a decir la verdad de todos los hechos”, había señalado en la víspera, pero tras concluir su entrevista con la Fiscalía solo dijo a la prensa que ella no formó parte del proceso de adquisición y que no revelaría ni un dato más de su audiencia informativa, a fin de no entorpecer la investigación.



Las indagaciones sobre la compra del centro de monitoreo móvil, conocido como ‘caso dron’, se iniciaron luego de que la Policía realizara una serie de observaciones a los equipos y se negara a recibirlos.



Con Bravo ya son cinco los funcionarios de la anterior gestión municipal, vinculados al caso dron, que son requeridos por la justicia. Tres de ellos han recibido medidas sustitutivas a la detención preventiva.



