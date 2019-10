Excancilleres de Chile ven errado el salirse del Pacto

Como "inconveniente" ven los exCancilleres de Chile que su país opte por abandonar el Pacto de Bogotá, con el fin de paralizar el litigio que Bolivia puede seguir por el uso "ilícito y abusivo" de las aguas del Silala, en la frontera.



"Retirarse del Pacto de Bogotá permite que cualquier país pueda presentar una demanda contra Chile hasta un año después de que se ha retirado. De manera tal y conociendo los antecedentes nuevos de Bolivia, a mi juicio seria inadecuado, sin prejuicio de que en otro momento pudiera estar viable”, dijo la exministra Soledad Alvear. “Pero en este momento es inconveniente”, enfatizó, según cita "La Tercera".



Esta mañana el presidente Evo Morales afirmó que "éstos políticos piden retirarse del Pacto de Bogotá, es como confesión anticipada de que van a perder frente a nuestras demandas (...) El retirarse del pacto Bogotá es aislarse del derecho internacional, haría mucho daño a Chile".



Hoy se reunieron en Chile los exministros de Relaciones Exteriores con el Canciller Heraldo Muñoz, espacio en el que analizaron cómo el Gobierno de Michelle Bachelet debe afrontar este nuevo momento de las controversias con Bolivia.



A la cita asistieron ex cancilleres como Soledad Alvear, Ignacio Walker, Alejandro Foxley, Alfredo Moreno y Miguel Schweitzer, quienes respaldaron la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de contrademandar a Bolivia si llegase a hacerse efectivo el anuncio de Evo Morales.



“Estamos aburridos de que Bolivia utilice a Chile para sus asuntos políticos internos. Nosotros nunca vamos a actuar desde la rabia pero si Bolivia quiere seguir provocando Chile va a defender con mucha firmeza y serenidad, siempre con apego al derecho la vigencia de los derechos de los tratados”, manifestó Ignacio Walker.



Agregó que "Chile no puede descartar nada, todos los temas hay que estudiarlos. Supongamos que si Chile se sale hoy, eso no tiene ningún efecto respecto de la demanda de Bolivia en La Haya, porque sigue su curso normal y quedaría un plazo de un año para que cualquier país pueda demandar a Chile”.



Loas documentos indican que el Pacto de Bogotá fue suscrito en 1948, como un mecanismo para la búsqueda de soluciones pacíficas ante las controversias de los estados. Ese documento otorga jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, donde actualmente se ventila la Demanda Marítima.