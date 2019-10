La policía más sexy está en Alemania

"Sí, soy una oficial de policía en Alemania. Y sí, me encanta mi trabajo", ha confesado Adrienne Koleszar satisfaciendo la curiosidad de sus miles de seguidores en Instagram donde no deja de cosechar "corazones" con cada una de sus publicaciones.



Y es que esta rubia de sensual figura, además de dedicarse a ejecutar la ley, se da tiempo para trabajar su cuerpo... ¡es modelo fisiculturista! Sus más de 132.000 "instagramers" le le agradecen cada publicación y los tips que comparte para mantenerse en forma.



También tiene un canal de YouTube, donde ha declarado que lo que hace es un "trabajo duro". "Tengo que ocuparme de cosas que a nadie le gustaría ver. Tan solo soy humana y no soy perfecta. Pero al final de todo estoy muy feliz con mi vida”. Juzga tú, ¿es o no la policía más sexy del mundo? ,

Imagine the world is yours ???! Una foto publicada por Adrienne Koleszár (@adrienne_koleszar) el 27 de Feb de 2016 a la(s) 11:07 PST n

#back to the roots ???? (don't look at the nice tattoo ??)! • Liebe Kinder, bitte das Tattoo nicht beachten ??. Ach hätte ich damals doch auf Mutti gehört ????. Una foto publicada por Adrienne Koleszár (@adrienne_koleszar) el 22 de Feb de 2016 a la(s) 11:05 PST n

A long day is over ??. I'm really tired now. The first English lessons are finished ????! Now it's time for reading a book before I go early to bed ??. • Gute Nacht ihr Lieben ??! Una foto publicada por Adrienne Koleszár (@adrienne_koleszar) el 15 de Feb de 2016 a la(s) 10:52 PST n

