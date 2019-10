Piden protección especial para médico acusado en el caso Alexander

El abogado Freddy Velásquez, quien defiende legalmente a J.F.F., médico del hogar de niños Virgen de Fátima imputado por la supuesta violación al bebé Alexander el pasado 13 de noviembre, pide a las autoridades judiciales y carcelarias a dar una seguridad a su cliente para evitar cualquier tipo de agresión tras haber sido detenido preventivamente en el penal de San Pedro.



El letrado sostuvo que su cliente podría correr la misma suerte de otros internos del penal que ingresan por el delito de violación sin que hasta la fecha el Ministerio Público haya demostrado si el médico del Hogar sea o no el responsable de la supuesta violación del menor de ocho meses.



"Lo que estamos pidiendo son hechos y lo que vamos a pedir en el penal de san Pedro es que exista una protección especial al doctor Jhery Fernández, él es inocente mientras no se demuestre lo contrario", expresó el jurista.



Velásquez lamentó que hasta la fecha la defensa del galeno no haya podido acceder al cuaderno de investigación y sólo cuente con fotocopias simples para conocer el avance del proceso sobre este caso. Este hecho ocasiona que no se pueda solicitar al juzgado encargado del control jurisdiccional la cesación a la detención que cumple desde el pasado 16 de diciembre de 2014.



Además, argumentó que hasta el momento el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) no entregó los resultados de la prueba de ADN realizada al médico y no habría indicios para responsabilizarlo.



El bebé Alexander ingresó al Hogar Virgen de Fátima de la zona Sur de la sede de gobierno el 22 de agosto y la madrugada del jueves 13 de noviembre habría presentado convulsiones y de inmediato fue traslado al Hospital del Niño, donde aparentemente no habría recibido atención médica, por lo que se lo derivó al Hospital Juan XXIII donde se dice falleció en horas de la noche.?