Maduro: “No sabía nada de lo que iba a hacer el Supremo”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, salió ayer por la noche a intentar bajar la tensión por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de sustituir en sus funciones al Parlamento ante la enérgica presión internacional que amenaza con aislar al país de los organismos regionales.

"No sabía nada de lo que iba a hacer el Supremo. Yo no escribí la sentencia", aseguró Maduro, y recomendó: "Si no están de acuerdo (con la decisión del Supremo), lo que debe hacer la derecha es recurrir".



Maduro, instaló anoche ‘oficialmente’ el Consejo de Defensa de la Nación sin la presencia de la fiscal general, aunque esta instancia haya sido convocada para "resolver" el "impasse" que generó la posición de la Fiscalía ante una sentencia del Supremo.

"(Espero) podamos dar buenas noticias para que nuestro pueblo tenga cada vez más seguridad de que los poderes públicos y los órganos de poder público están en manos de gente leal a la patria (...) Queda instalado oficialmente el Consejo de Defensa de la nación", informó el jefe de Estado a través del canal estatal VTV.



No obstante, la presión internacional crece aún más con la convocatoria del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) a reuniones urgentes a fin de buscar mecanismos para el restablecimiento del orden democrático en el país. Mientras, la población protestó y se enfrentó a la Policía ayer en Caracas y para hoy se tienen previstas más movilizaciones de los partidos opositores.



La OEA celebrará una sesión extraordinaria el lunes sobre ‘los recientes eventos’ en Venezuela y votará una resolución que declara que la decisión del tribunal es una alteración del orden constitucional.

Los cancilleres de los países fundadores del Mercosur se reunirán de urgencia hoy en Buenos Aires para analizar la "grave situación institucional" en Venezuela. La reunión fue convocada por la canciller argentino, Susana Malcorra, ya que Argentina preside actualmente el bloque, y contará con la presencia de sus pares de Brasil, de Paraguay y de Uruguay.



Fisuras en el poder

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirmó ayer que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la que este asumió las funciones del Parlamento, de mayoría opositora, representa una "ruptura del orden constitucional" en el país.

"En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución (...), lo que constituye una ruptura del orden constitucional", dijo la fiscal durante la presentación de su informe anual en la sede del Ministerio Público (MP).



Ortega, vinculada al Gobierno de Maduro por la oposición política, es la primera alta funcionaria del Estado que critica esos fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"El Gobierno está fracturado por dentro, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo", dijo Julio Borges, presidente del Parlamento, que también perdió inmunidad.

Borges pidió a la Fuerza Armada y los demás poderes públicos actuar como Ortega, al tiempo que denunció que el diputado suplente Gilber Caro, detenido desde el pasado 11 de enero acusado de planear "acciones terroristas", será juzgado por un tribunal militar.

Piden la anhelada paz

Grupos de estudiantes se manifestaron ayer en varios puntos de Caracas, pero fueron reprimidos rápidamente por la Guardia Nacional. Dos universitarios fueron detenidos, según la ONG Foro Penal.

Más temprano, el Gobierno, que se mantuvo en silencio desde el jueves, aseguró que "es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela". "Por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores, señaló la Cancillería.



Pero algunos muestran hartazgo. "Es lo mismo de siempre: una pelea permanente. Yo no estoy con ninguno de los dos lados, porque lo que quieren es vernos en la calle, peleándonos, matándonos, para ellos tener el poder", dijo a la AFP Yandry Díaz, una vendedora de 18 años.

Los comicios presidenciales en Venezuela están previstos para 2018, mientras que los de gobernadores, que debieron realizarse a finales del año pasado, fueron pospuestos y aún no tienen fecha