Versión en quechua de tema de Michael Jackson ?causa furor en YouTube

Renata Flores Rivera, una joven de 14 años, nacida en Ayacucho, Perú, está causando sensación en internet con su versión en quechua de "The way you make me feel", la mítica canción que Michael Jackson popularizó en 1987, en su álbum "Bad".



Flores además ha versionado en quechua la canción "The house of the rising sun" de la banda "The Animals".



Todo esto es parte del proyecto "Las juventudes también hablamos quechua", iniciativa promovida por la Asociación Cultural Surca de Perú, según destaca el diario peruano El Comercio.



La madre de Renata Flores, Patricia Rivera, señaló al diario digital Perú.com que parte del trabajo de la Asociación es preservar el idioma quechua, lengua nativa que se habla ampliamente en el altiplano peruano.



Rivera adelantó que "empezaron con covers" pero luego se vienen canciones de autoría original de la joven intérprete.



