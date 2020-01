Vice dice que periodistas 'prostituyeron la libertad'

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que Amalia Pando, Humberto Vacaflor y Roxana Lizárraga, "prostituyeron la libertad de expresión" al difundir supuestas mentiras. Aseguró que cree en la autoregulación al interior de los medios de comunicación, tras los veredictos del Tribunal Nacional de Ética y un juzgado en La Paz.



La autoridad enfatizó que "la verdad ganó 2 a 0 a la mentira" con ambas resoluciones, la primera referida a una retractación que se debe hacer por el "embarazo" de la ministra de Salud, Ariana Campero, y la segunda sobre las vinculaciones de Evo Morales con el asesinato de los esposos Andrade en el Chapare.



"Cada día, tiene dos horas, y escupen contra todo el mundo, atacan contra todo el mundo", señaló sobre Amalia Pando, mientras que en caso de Vacaflor, que se retractó anoche, aseveró que "estamos satisfechos con el triunfo de la verdad", sin detallar si existe satisfacción jurídica al respeto.



García explicó que "uno cuando escuche a Vacaflor o Amalia Pando ya sabrá sus antecedentes y les costará mucho tiempo olvidar eso. No es que la gente olvida, les costará años y eso demorará para que se restablezca la confianza".



Manifestó que ambas resoluciones contra los tres comunicadores no son una defensa al Gobierno sino al ciudadano y abogó para que no exista "impunidad" sobre la libre opinión e información en base a los datos que no son verdaderos.



"Yo soy un defensor de la autoregulación, podemos confiar en la utoregulación, confío en eso y no en coerción y si algún rato va a haber una ley, siempre va a ser en consenso, no va a ser en contra. Ayer retomamos la confianza en las instituciones que protegen al gremio". concluyó el vicepresidente.