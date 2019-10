Mesa buscará a los líderes chilenos

Los consulados de Bolivia en Chile tienen una misión: reunir la mayor cantidad posible de dirigentes sociales y políticos chilenos que puedan reunirse con el portavoz de la demanda marítima y expresidente, Carlos Mesa. Existe una lista de personas que oficializaron su presencia, pero todavía se hacen gestiones para concretar otros encuentros con líderes de más peso político.



Uno de los ‘invitados’ es el presidente del Partido Humanista (PH) de Chile, Octavio Gonzales. El político chileno reveló que la cónsul de Bolivia en Santiago, Magdalena Cajías, se contactó con él vía teléfono para concretar la cita con Mesa.



“Nos vamos a reunir en una actividad propia del Partido Humanista con él (Mesa), porque, básicamente, nos parece que cerrar las puertas al diálogo y a la comunicación es lo peor que puede hacer una organización política”, expresó Gonzales a EL?DEBER.



Cajías no atendió el requerimiento de este medio para conocer la lista de invitados que se reunirán con Mesa.



Apoyo de comunistas

Se conoce que el consulado boliviano hace gestiones para lograr el apoyo del Partido Comunista de Chile. Sin embargo, el dirigente de esa organización Juan Lagos señaló que la diplomacia boliviana aún no se ha contactado con los comunistas y que evalúan una reunión con Mesa.

“Vamos a evaluar si nos reunimos con él. No hemos definido aún una postura como partido”, afirmó el político chileno.



Mesa explicó que la Cancillería boliviana lleva adelante las gestiones de su visita a Chile y que aún no existe una fecha concreta para arribar al vecino país. Lo que si reveló es que viajará con el canciller David Choquehuanca, que tiene contacto con sectores sociales chilenos que apoyan la causa marítima boliviana.



Uno de ellos es la Casa Bolívar, grupo que reúne a varias organizaciones sociales. El dirigente de este colectivo en la localidad de La Serena, Luis Vega, detalló que existen invitaciones para que se concrete un encuentro con Mesa. “No nos gusta el protocolo, pero apoyamos la demanda boliviana y apoyaremos la llegada de Carlos Mesa a Santiago”, afirmó.



Por su parte, el exministro de Medio Ambiente y Agua Felipe Quispe, ahora cónsul en Antofagasta, es el encargado de gestionar la participación de dirigentes universitarios y políticos. Logró la participación de las concejalas de esa región Doris Navarro y Elivia Silva, además de los dirigentes Mario Villegas (universitario) y Senedio Jiménez (DDHH)