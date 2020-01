Alex Cox, maestro del cine independiente

Una pequeña película de un automóvil recorriendo el país con una carga extraña fue el debut de Alex Cox, en 1984; a partir de ahí, con películas como Sid & Nancy y Straight to hell se hizo un nombre en el mundo del cine independiente, hasta su gran salto a Hollywood con Walker (1987), un fracaso económico que le costó ser vetado de la meca del cine. Aunque siguió en el mundo indie y entregó joyitas como El patrullero (1992).Considerado un director de culto, ahora está recolectando en Indiegogo para su próxima película: Tombstone Rashomon.Trato de verle el lado bueno de ambas cosas. La Unión Europea se ha convertido en un monolito al servicio de las corporaciones multinacionales. El euro ha destruido la economía de los miembros más pobres de la Unión Europea: Italia, España y Grecia. Ambas instituciones están fallando y necesitan ser desmanteladas.El Brexit es un comienzo, aunque pequeño, es generalmente mejor y espero que sea seguido por la ruptura del “Reino Unido” y la libertad para los vascos y los catalanes, si ellos lo desean. La elección de Trump aparentemente significa que que la estafa corporativa conocida como el Tratado de la Asociación de Transpacífico está muerta (TTP); y parece que una guerra entre Estados Unidos y Rusia es menos posible. El tiempo dirá si esto es así.¿Por qué me estás preguntando sobre Trump? La política exterior de Estados Unidos es continua. No cambia, no importa quién sea el presidente. La guerra de los Contra en Nicaragua no fue iniciada por Reagan, sino por el viejo amable de Jimmy Carter. Hillary Clinton apoyó el golpe de Estado en Honduras. Todos ellos deben estar en la cárcel.Crecí cuando los westerns aún eran populares y los hallé muy entretenidos. Desde entonces, hay múltiples perspectivas sobre el incidente llamado “tiroteo en el Ok Corral”, Rashomon fue un buen modelo.¿“Algo así como borrado”? ¿Quieres decir puesto en una lista negra?Está bien, puedes decirlo. Hollywood tiene una gran lista negra y es fácil estar en ella. Pienso que Walker es un muy buen filme. Probablemente el mejor, después de El patrullero.Fui un gran fan del punk, recordando esos años. No pienso mucho sobre eso hoy, a no ser que mi pequeño USB cambie de The Clash a Chumbawamba en el estéreo de mi camión. De bandas contemporáneas, la única que más escucho por el momento es XIXA, un excelente grupo de Tuczon (Arizona).¿Ventajas? Vos podés hacer lo que vos querrás. ¿Desventajas? Tenés poco o nada de dinero con qué hacerlo.Tenía 29 años. La mitad de la edad del actor principal, Harry Dean Stanton. Estaba pensado que sea una película sobre los peligros de una guerra nuclear. No sé si el mensaje se pudo percibir, o si es visible hoy. Vos nunca sabrás que pasará en el futuro.Usted hizo un filme basado en el cuento de Borges La muerte y la brújula ¿Cómo se interesó en él?Él es un excelente escritor, y la BBC y otros canales habían propuesto varios de sus cuentos para hacerlos telefilmes para celebrar los 500 años de la invasión española. Fui afortunado de ser uno de los directores invitados.México tiene una gran historia cinematográfica, y ha producido algunos filmes increíbles. Es muy acogedor para otros cineastas. ¿Conocen el trabajo de Luis Estrada y Arturo Ripstein? Creo que probablemente ellos son los mejores directores trabajando en la actualidad.Porque me gusta esa técnica. Las estrategias de edición son con frecuencia predecibles y por eso mismo aburridas. Chasqueas tus dedos en el cine y el corte llegará.¿Por qué quieren hacerla?La dictadura perfecta, de Luis Estrada. También su anterior filme, El infierno. En ellas muestra realidad con un cierto grado de humor, algo que no es fácil de hacer