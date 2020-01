Pokémon Go se actualiza y permite cambiar apodos

Niantic acaba de liberar una nueva actualización de Pokémon Go que permite cambiar el apodo del jugador y mejora algunos detalles menores. Los cambios, en general, no son evidentes y habrá que seguir esperando para el lanzamiento de Pokémon Go Plus.



Estos son algunos de los cambios, citados por el portal del diario El Comercio, en esta nueva versión (la 1.3.0):



1. Ahora hay un nuevo recuadro que recuerda a los jugadores que no deben jugar cuando viajen por encima de cierta velocidad. Será obligatorio confirmar que no se está conduciendo para seguir jugando.



2. Se ha arreglado el error que hacía que los mensajes de Bien o Excelente tras los lanzamientos de la pokébola inhibieran la correspondiente recompensa de experiencia.



3. Se ha solucionado el error que mostraba las medallas incorrectas en los logros.



4. Se puede cambiar el apodo del jugador una vez.



5. Se ha restablecido la compatibilidad con el modo de ahorro de batería.



También se está probando una nueva variante de la función Pokémon cercanos en un grupo reducido de usuarios que podría lanzarse próximamente.