Piden investigar venta de impedimentos electorales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) interpuso ante el Ministerio Público una denuncia penal por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado en contra de las personas que ofrecieron, vía redes sociales, la venta de certificados de impedimento del Referendo Constitucional 2016, informó el vocal de la institución, Idelfonso Mamani.



“Por intermedio de esta denuncia al Ministerio Público realizamos la advertencia a la ciudadanía. El certificado de impedimento es el documento público aprobado por el TSE por el cual se certifica que su titular, habiendo estado habilitado para votar, no lo hizo por razones de fuerza mayor o caso fortuito y en conformidad al artículo 145 de la Ley 026", explicó la autoridad.



Agregó que "los Tribunales Electorales Departamentales son los únicos autorizados de extender los certificados en sus oficinas y sin costo alguno, solo previa presentación de la debida justificación", que muestre porqué no pudieron sufragar.



A través de la denuncia, el TSE solicita al Ministerio Público instruir el inicio, realización y dirección de la investigación penal para concluir con las respectivas sanciones contra todos los involucrados en este hecho doloso.



“En ese marco, el TSE convoca a las ciudadanas y ciudadanos a denunciar estos hechos irregulares, para que se tomen las medidas correspondientes contra personas que pretendan alterar y/o comercializar los certificados de impedimento”, afirmó Mamani.



Quienes no votaron en el referendo podrán solicitar su certificado de impedimento hasta el 22 de marzo previa presentación de una nota dirigida al presidente del TED, correspondiente, fotocopia de cédula de identidad y el justificativo de la razón por la que no votó.