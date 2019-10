Gobierno dice que juicio contra Leopoldo seguirá

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) declinó su acusación contra Leopoldo Fernández, exprefecto de Pando, dentro del caso Porvenir. El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que pese a esa decisión, el juicio continuará y arremetió contra la institución.



"Lamentamos esta complicidad de algunas instituciones de derechos humanos para con el genocidio (...) Igual el juicio va, ese no es un tema de derechos humanos, la parte denunciante es un colectivo que mantiene firme el juicio y Bolivia quiere saber la verdad de quienes fueron responsables de es genocidio", dijo la autoridad en conferencia de prensa.



La presidenta de la Apdhb, Amparo Carvajal, sostuvo en la víspera que "he presentado esta mañana esa anulación para la acusación y me hago responsable de eso". La justificación es que "sentencia de condena a toda costa, no es lo mismo que justicia".



García Linera dijo que esa instancia de derechos humanos "ha caído en su peor momento en los últimos años, ahora protector de los gamonales y genocidas" y sostuvo que esa acción "es una renuncia de derechos humanos de dejar a los desprotegidos, como son campesinos".



En su momento Fernández dijo a EL DEBER que "la posibilidad de volver a la cárcel para mí es aterradora, porque se me puede complicar el tema de salud y pondría en riesgo mi vida", al sufrir de cáncer, se le extirpó un riñón y tuvo tuberculosis.



Declinación presentada por Derechos Humanos:,