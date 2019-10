Aedes aegypti, el insecto que preocupa al planeta

La posibilidad de sufrir una picadura del pequeño mosquito Aedes aegypti aterroriza desde hace meses a miles de mujeres embarazadas en todo Brasil, un país que se encuentra en estado de emergencia de salud pública ante la propagación del virus zika.



"Me aterroriza ver que me pasa un mosquito al lado", comentó Luciana de Oliveira Figuereido, una mujer de 34 años embarazada de dos meses, que vive en el barrio de Botafogo, en Río de Janeiro.



El miedo comenzó a apoderarse de la sociedad brasileña a finales del año pasado, cuando las autoridades constataron la posible relación entre el aumento de pacientes con zika, una de las varias enfermedades que puede transmitir este mosquito, y el incremento de nacimientos de bebés con microcefalia.



El último boletín del Ministerio de Salud, divulgado el pasado miércoles, señalaba que eran 4.180 los casos sospechosos de microcefalia registrados desde el 22 octubre del año pasado.



Así avanzó el virus zika desde su descubrimiento ,

Daniella Rodrigues, que a sus 32 años está embarazada de su primer hijo, confesó tener "miedo" y aseguró tomar todas las precauciones posibles. Además de mosquiteras por toda la casa, Daniella afirmó tener "repelente en el trabajo, en el coche y en el bolso", para estar segura de tenerlo siempre a mano.



Ante esta ola de preocupación, no es de extrañar que la compra de repelentes en algunas de las regiones más afectadas del país aumentara un 40 % el año pasado o que el precio de una de las marcas más populares llegara a registrar un incremento del 76,19 %, como señalaba un reciente informe del Sindicato del Comercio Minorista de Productos Farmacéuticos del Estado de Bahía (Sincofarba).



La presidenta de la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Pernambuco, María Luiza Bezerra, señaló que "no hay que banalizar, pero tampoco atemorizar" y destacó que la posibilidad de tener un bebé con síntomas de microcefalia "es menor del 1 %" en ese estado, que es de hecho el más afectado por esta enfermedad.



Hay emergencia sanitaria mundial por el virus zika



La región noreste de Brasil concentra el 86 % de los casos sospechosos de zika y sólo en el estado de Pernambuco son investigados 1.125, de acuerdo con los últimos datos del Gobierno.



La doctora Rachel Costa dos Reis, desde su consulta en Brasilia apuntó que, en efecto, "especialmente desde diciembre", muchas pacientes vienen comentando que han decidido aplazar el tener hijos o que prefieren no realizar viajes al nordeste por el momento.



Dada la gravedad de la situación las autoridades brasileñas han decidido movilizar a 220.000 miembros de las fuerzas armadas que repartirán panfletos orientativos casa por casa, además de adoptar otras medidas como el uso de mosquitos transgénicos y de pequeños peces que se alimentan de larvas en aguas estancadas.