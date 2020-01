Luis Revilla: “Tenemos una relación algo esquizofrénica”

El munícipe paceño asegura que trabaja por un proyecto político nacional, pero que no estará listo el 2020 necesariamente.

¿Cómo califica el momento actual de su gestión? ¿Se siente asediado por el oficialismo?Tenemos una relación un poco esquizofrénica con el Gobierno. Trabajamos muy bien con algunos niveles institucionales, reconozco el gran espíritu del Ministerio de Gobierno. En temas de seguridad ciudadana hicimos cosas importantes, hay un plan y lo desarrollamos de manera seria y conjunta. También comenzamos una labor con Salud. Hay niveles con los que las cosas funcionan muy bien y resolvemos nuestras dificultades de la coordinación entre entidades públicas.

¿Y otros?

Por otro lado tenemos al partido de Gobierno, no al Gobierno, que está en permanente acoso sobre la gestión municipal, con sus diputados, con sus concejales y con estos dirigentes (que en el fondo no son tales), pero que se juntan con sectores que tienen dificultades con el gobierno municipal, con los gremiales a los que queremos ordenar, o los loteadores a los que queremos enfrentar y generan dificultades con acciones políticas. Se busca cualquier pretexto para hablar de la revocatoria.

Lo quieren fuera

Ese es el objetivo, tratar de figurar, pero también desestabilizar al gobierno municipal y buscar la revocatoria por quienes vienen planteando el tema desde el día siguiente que ganamos las elecciones y son los que perdieron. Hay un desconocimiento a la voluntad popular, pero como el presidente lo señaló, hay que respetar las reglas democráticas y no tratar de desestabilizar a alcaldes con bloqueos, independientemente del partido que sean. Hay niveles del MAS que no lo entienden así.

¿Cómo se lleva usted con el presidente Evo Morales?

Es una relación cordial, respetuosa. No más que eso, no lo veo mucho, de tiempo en tiempo en algún acto. No se dio la oportunidad de reunirnos. Sí con el vicepresidente, conversamos sobre estos temas institucionales vinculados a estos tópicos institucionales, el tema del terreno del hospital fue un pedido expreso suyo.

La Paz, que es la sede de Gobierno, está controlada por SOL.Bo en la Alcaldía y la Gobernación. ¿En qué medida esto aumenta la presión?

Es difícil comparar porque en el caso de La Paz, ciudad, nunca tuvo el Gobierno bajo su mando la Alcaldía de La Paz. Sí la Gobernación, pero es una evaluación distinta. Tampoco es que cuando la tuvo hubo grandes obras en beneficio del departamento. Es compleja una evaluación. No sé si aumenta la tensión, hay otros lugares que siendo las autoridades del MAS, tampoco las cosas están bien, pasa en Potosí, en Chuquisaca. Yo creo que el Gobierno debe comprender que es posible convivir con niveles institucionales que no son de su línea y es posible hacer cosas en beneficio de la gente. El enfrentamiento, para las elecciones. Nosotros no somos mezquinos, trabajamos con el teleférico, para que las cosas funcionen bien, como en salud y seguridad ciudadana. Hay sectores en el Gobierno que no lo ven así, y tienen un enfoque más autoritario.

Pero usted tiene un perfil nacional, y puede convertirse en el rival del MAS en las elecciones presidenciales.

Nosotros tenemos nuestros propios planes. No nos interesa una candidatura ante una articulación de la oposición que no tenga norte y que se rompa al día siguiente, lo que ocurre recurrentemente porque la oposición no tiene propuesta ni plan a largo plazo. Esa es la tarea que hacemos: formamos gente, construimos un proyecto político serio y no sabemos cuánto tiempo tomará.

¿A largo plazo?

Por ahí no estamos listos para una elección presidencial el 2020, y si no es así no nos meteremos. Haremos un proyecto político nacional, eso no debe dudarse, pero no es fácil construir algo serio, consistente y que genere esperanza y una visión de futuro para la gente, toma años. Por eso, cuándo estaremos listos para lidiar electoralmente, eso es lo que no sabemos.

¿Esta será su última gestión en la Alcaldía?

Esta será mi última gestión porque legalmente ya no me puedo repostular, pero aunque se habilitara esa posibilidad, porque de eso se habla, no tengo esa disposición porque no creo que le haga bien a la ciudad, como nunca creímos con Juan (del Granado) que se quedara una más, pudiendo hacerlo. Debe venir gente con nuevas ideas y nuevos proyectos.

El MAS tiene un problema de generación de liderazgos, ¿Eso no pasa en Sol.bo?

Tenemos que construir esos liderazgos en La Paz y otras regiones, así como tenemos el desafío de generar un proyecto político nacional, un programa de Gobierno. Eso incluye las elecciones municipales de 2020, las regionales.

¿El poder central pone trabas a la Alcaldía a través de manejo de presupuesto?

Nuestras organizaciones que aglutinan a los municipios están bajo conducción de autoridades que son militantes del partido de Gobierno.

Eso dificulta mucho que haya una interlocución más de conjunto con los municipios, frente al Gobierno para discutir y resolver nuestros problemas. Al final todo termina en la imposición de estas medidas que afectan a nuestros recursos. No tenemos los recursos de antes, el IDH se cayó enormemente, y tomamos algunas medidas que no afectan a los vecinos de a pie, subiendo impuestos y patentes por ejemplo a los bancos. La Paz es el único municipio que cotiza sus bonos en la bolsa de valores, y podríamos prestarnos el monto de su presupuesto, pero eso requiere de autorización del Gobierno.

¿El Gobierno pone trabas a la gestión, entonces?

El tema es que los trámites son muy largos, podrían durar un poco menos, creo que ahí están las trabas.