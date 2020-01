En la Bimodal, venden pasajes sin garantías de llegar a destino

"A "cocha" a "cocha" a cocha" ...sale ya", es el grito de una mujer robusta vestida con una chompa negra y con el pelo amarrado y sostenido por un bolígrafo que utiliza para marcar en una hoja los nombres de las personas "valientes" y desesperadas que se arriesgan a pagar casi el doble del costo del pasaje normal, en su búsqueda de llegar a su destino.



Ya no quiere estar más en Santa Cruz, y no porque no sea una linda ciudad, sino porque los 120 bolivianos que gasta de forma diaria desde el lunes (se iniciaron los bloqueos), no los tenía presupuestado. Se trata de Víctor Cedeño, un hombre de trabajo independiente que llegó a la capital cruceña la semana pasada para realizar algunos negocios.



"Tenía que irme el lunes pero ahora estoy varado aquí, solo, mi familia está en La Paz y está muy preocupada por mí", decía mientras contestaba su celular para hablar con un pariente al que, por necesidad, le pedirá posada en su casa para así evitarse más gastos, esto, "hasta que se solucione" el tema de los bloqueos.



Puedes leer: Hay paso hasta Montero, pero sigue el conflicto



EL DEBER pudo evidenciar que hay personas que se paran en las puertas de la terminal Bimodal, que permanece cerrada desde hace cuatro días, a ofrecer pasajes sin ninguna garantía de que los viajeros lleguen a destino. "Nos tenemos que arriesgar, no hay de otra", comentaba Misael Crodano, que junto a un grupo de amigos, viajaba hacia Sucre.



El costo del boleto para ir a la capital del Estado, llega a costar, hasta 130 bolivianos. Es un precio que algunos se animan a pagar aún a sabiendas de que deben sortear, al menos dos puntos de bloqueo. El primero en el kilómetro 17 de la doble vía a La Guardia y el otro que está instalado en el ingreso a Sucre.



"Nos han dicho que avanzaremos hasta el primer punto de bloqueo, de allí, tendremos que caminar y hacer trasbordo hasta otro bus que nos está esperando", dice Misael moviendo la cabeza como un gesto de resignación.



Puntos de bloqueo en Santa Cruz



Desde hace cuatro días se mantienen cortadas las carreteras en Yapacaní, kilómetro 35 y 40, la ruta a Camiri (Pedro Lorenzo), a los valles cruceños (km 17 doble vía a La Guardia) y a la Chiquitania (Pailón).