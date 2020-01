Eliminan imágenes de la quema de Alcaldía alteña

La imágenes captadas por cámaras de seguridad internas y externas del edificio de la Alcaldía, de la violenta quema y toma del edificio edil, fueron eliminadas, según dijo hoy el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.



"El informe pericial establece que no se recabó archivos de video debido a que estos fueron eliminados, por lo que no se pudo evidenciar la existencia de alteraciones o modificaciones, ni establecer cuántas cámaras estaban grabando", explica la información oficial.



Conoce más: El Alto "ofendido" porque Marcelo Elío tenga cargo



La autoridad brindó un informe oral ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados sobre los avances de la investigación de los hechos acaecidos el pasado 17 de febrero en la Alcaldía alteña y que derivaron en la muerte de seis personas.



“La comisión de fiscales a través de un requerimiento ha pedido el registro de llamadas telefónicas que se realizaron ese día desde diferentes celulares. Hasta ahora se ha recibido la declaración de más de 300 personas entre servidores públicos del municipio de El Alto, autoridades policiales y gente que estaba afuera”, explicó el personero.



Lea también: Elío y jefes policiales declararán por toma de Alcaldía



El Fiscal General precisó que a la fecha se realizó la imputación formal contra 14 personas quienes en su mayoría fueron recluidos en la cárcel de San Pedro ante la existencia del peligro de fuga y de trababas al proceso investigativo.



En el caso de la Alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, prestó su declaración informativa en calidad de querellante y testigo, sin embargo tras realizar la valoración de los elementos indiciarios colectados se podrá establecer si existe o no responsabilidad. Se convocará Marcelo Elío, exviceministro que calificó lo sucedido de "auto atentado".