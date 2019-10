Matan a otro negro y sube la tensión racial en EEUU

Los últimos momentos de vida de un hombre negro baleado por la policía en Estados Unidos fueron grabados en un video visto por dos millones de personas este jueves, mientras las autoridades federales iniciaban una investigación por otro caso similar de brutalidad policial.



El hombre, de 32 años de edad e identificado por su familia como Philando Castile, empleado de un comedor escolar, murió la noche del miércoles tras un control de tránsito en la ciudad de Falcon Heights, en el estado norteño de Minnesota, indicó la policía.



Otro joven negro había sido abatido por la policía el martes en el estado sureño de Luisiana, en un incidente que también fue grabado en video y que desató airadas protestas.



Los procedimientos policiales han sido objeto de críticas en Estados Unidos tras la muerte del joven negro Michael Brown, abatido por un disparo de un agente blanco en 2014 en Ferguson, Missouri. Casos similares han ocurrido en Chicago (Illinois) y Baltimore (Maryland).



La novia de Philando Castile grabó con su teléfono celular los últimos momentos del hombre, después de recibir los disparos. En el automóvil estaba también su hija pequeña.



"Dios mío, no me digan que se ha muerto, no me digan que mi novio se ha ido así... Le han pegado cuatro tiros, señor", dice la mujer en el video, difundido en directo en Facebook Live y visionado casi dos millones de veces.



En el video puede verse al hombre moribundo en el asiento del conductor, con manchas de sangre en su camiseta blanca.



En el video, la mujer, que se identifica como Lavish Reynolds en su página de Facebook, explica que su novio estaba buscando sus documentos cuando el agente de policía le disparó.



Castile tenía licencia para llevar un arma de fuego, y estaba buscando su permiso y los papeles de su vehículo cuando la policía le disparó, según ella.



La Policía, por su lado, dijo que el incidente estaba siendo investigado y que en el lugar de los hechos se encontró un revólver.



Castile "estaba intentando sacar su documento de identidad y su cartera de su bolsillo. Le dijo al agente que tenía un arma de fuego y que iba a sacar su cartera, y entonces el policía le disparó al brazo", dice Reynolds en el video.



Según ella, el agente, que no ha sido aún identificado, era "chino". Explica también que el vehículo fue controlado por un faro roto, y que había marihuana en el coche.



En el video puede verse al hombre ladeado en el asiento, y al policía apuntándole con su arma, del otro lado de la ventana.



"¡Le he dicho que no lo agarrara! ¡Le he dicho que levantara las manos al aire!", grita el policía en el video.



En Facebook se creó una página web titulada "Justicia para Philando Castile", y en la que se leía: "Philando Castile murió a manos de la policía el 6 de julio de 2016. Exigimos justicia".



Hacia el final del video, de diez minutos de duración, la niña de Reynolds, de cuatro años, trata de tranquilizar a su aterrorizada madre.



"Está bien, mamá", dice la niña. "Está bien, estoy aquí contigo".



Protestas en Luisiana



El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, anunció el miércoles una investigación federal después de que la policía matara en la víspera a un hombre negro en Baton Rouge, la capital del estado, desatando airadas protestas. El incidente también fue filmado con un celular y divulgado en internet.



Los disturbios en Baton Rouge comenzaron poco después que dos policías mataran a balazos a Alton Sterling con disparos a quemarropa en el pecho la madrugada del martes, en un incidente que fue presenciado por numerosos testigos.



Sterling, de 37 años, vendía discos compactos afuera de una tienda, y su muerte desató airadas protestas.



Un video grabado por testigos y puesto en línea muestra a un oficial corriendo tras un negro alto y delgado, antes de que otro agente lo ayudara a sujetarlo en el suelo y luego le disparara a quemarropa cuatro veces.