Colegio electoral dará hoy el resultado oficial

El Colegio Electoral, cónclave que elige al presidente de EEUU con base en los resultados por estado, se reúne hoy para certificar la victoria del republicano Donald Trump, que algunos quieren frustrar pidiendo que los ‘grandes electores’ cambien de opinión.Aunque las sorpresas son improbables, esta será la reunión del Colegio Electoral más tensa que se recuerda, con un grupo alineado con la candidata demócrata Hillary Clinton presionando a los representantes de Trump para que den la espalda al republicano, ganador de las elecciones del 8 de noviembre.Cuando acudieron a las urnas, los estadounidenses no eligieron al próximo inquilino de la Casa Blanca, sino a los 538 grandes electores que integran el colegio electoral, los encargados de votar al presidente. Trump logró una mayoría de 306 grandes electores, si bien Clinton recibió más votos en las urnas.Cada estado tiene un número determinado de grandes electores (tienen mayor peso los estados con más habitantes) y el candidato que obtiene una mayoría de votos en un estado, se queda con todos ellos.Trump, que ya ha compuesto el grueso de su administración, seguirá las deliberaciones del Colegio Electoral (que comenzarán en Washington poco antes del mediodía) desde su retiro navideño en su resort de Mar-a-Lago en Palm Beach.Su quietud en Twitter sobre este tema hace entrever que el presidente electo no tiene dudas de que no habrá contratiempos y el próximo 20 de enero jurará el cargo