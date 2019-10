9 frases tan importantes como un 'te quiero'

Un simple "te quiero" puede mejorar el día a una persona y es un alimento para la relación de pareja. Sin embargo, hay otras frases que significan mucho porque demuestran apoyo, amor y compañerismo.



El sitio web del periódico El Comercio, citó algunas frases que son importantes para la persona con la que compartes tu vida. Mira cuáles son:



1. “Hagámoslo si es importante para ti”. A veces hay que ceder en algunas cosas para hacer feliz a la otra persona sin esperar nada a cambio. Recuerda que también te gustaría que lo hagan contigo.



2. "Aquí estoy". Nada más saludable para una relación, que sentir que no estás solo y cuentas con alguien cuando más lo necesitas.



3. “Perdón”. Es una forma de demostrar amor, porque solo las personas que te quieren de verdad harán lo posible para enmendar su error cuando te han hecho daño.



4. “Cuéntame”. A veces las actividades cotidianas nos quitan tiempo para lo esencial: la comunicación. Pero es importante que tu pareja sienta que estás dispuesto a escucharla y que te interesan sus cosas.



5. “Yo lo hago”. Cuando realizan tareas juntos, se crean lazos más fuertes. Si convives con tu pareja, es recomendable compartir las responsabilidades.



6. “¿Estás bien?”. Demuestras interés en la otra persona y le haces sentir que te preocupa su estado de ánimo. Tu pareja debe ser también tu mejor consejero.



7. “¿Qué opinas?”. Nada de imponer las cosas si quieres que tu relación marche bien. Lo ideal es que tomen las decisiones juntos y siempre tengan en cuenta la opinión y los deseos del otro.



8. “Gracias”. No te olvides de demostrarle a tu pareja que valoras todo lo que hace por ti.



9. “Puedes hacerlo”. Debes ser la primera persona en apoyar a tu pareja y desear que llegue muy alto. No te olvides de motivarlo constantemente a seguir adelante.