Ivanka, la hija y el arma secreta de Donald Trump

Ivanka Trump de 34 años es considerada la hija favorita de Donald Trump, y una de sus armas más eficaces en la campaña, al punto que hasta los adversarios más feroces del candidato Republicano tienen poca información para decir contra ella.



Hija mayor de Trump con su ex esposa Ivana, fue quien presentó el jueves por la noche al candidato republicano a la presidencia de EEUU, antes de que el magnate diera su discurso de aceptación en la convención del partido en Cleveland.



Luciendo un vestido rosa y sus largos cabellos rubios que la caracteriza, Ivanka describió a su padre como un "guerrero" y "no solo con la fuerza y la capacidad necesaria para convertirse en el próximo presidente, sino también con la gentileza y la compasión que lo hacen el líder que necesita el país".



"Como muchos de mis colegas de generación, no me considero categóricamente democrático o republicana", afirmó durante la convención. "Este es el momento y Donald Trump es la persona para hacer de nuevo a Estados Unidos grande".



Muchos medios consideran que si hay alguien que puede ayudar a Trump a conquistar los votos de la población femenina es ella, ya que solo el 34% de las mujeres apoyan al millonario.



“En la empresa de mi padre hay más mujeres que hombres ejecutivos. A las mujeres se nos paga igual por el trabajo que hacemos, y cuando una mujer se convierte en madre, se la apoya, no se la excluye. Cuando mi padre dice que hará grande a Estados Unidos de nuevo, lo cumplirá”, comentó.



El martes, Ivanka estuvó presente en la convención en Cleveland junto a su hermana Tiffany y sus hermanos Donald Jr. y Eric, para acompañar la votación que selló la nominación de su padre como el candidato presidencial de los republicanos.



Diplomada en economía, empresaria, madre de tres niños, casada con el promotor inmobiliario Jared Kushner por quien ella se convirtió al judaísmo, Ivanka es vicepresidenta de desarrollo y adquisiciones de las empresas de su padre, las Organizaciones Trump.



Esta neoyorquina estuvó presente de forma casi permanente en la campaña de su padre. Prácticamente todos la ven desempeñando un rol importante en un eventual gobierno de Trump, que hasta incluso se llegó a comentar que Ivanka Trump pudo ser una aspirante formidable para el cargo vicepresidencial.



Por otra parte, la hija del magnate fue la primera en defender a Melania, por la polémica de su discurso con frases enteras tomadas de una alocución leída por Michelle Obama hace ocho años.