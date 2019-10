"Grey" vuelve a estar entre los más leídos

La escritora británica Ericka L. James, que encabezó durante meses las lista de libros más vendidos, vuelve al primer lugar en ventas en Estados Unidos con "Grey", la nueva entrega de su trilogía erótica "Cincuenta Sombras".



Este capítulo de la historia, a diferencia de los anteriores, es narrado desde el punto de vista del protagonista, Christian Grey.



A dos semanas de su publicación en inglés ha vendido más de 640.000 copias sólo en Inglaterra. La edición en españól saldrá a la venta el 16 de julio.



Los más vendidos en Latinoamérica esta semana



ARGENTINA

?

Ficción:

1.- "Almanegra", de Florencia Bonelli (Suma de Letras)

2.- "El amante japonés", de Isabel Allende (Sudamericana)

3.- "La templanza", de María Dueñas (Planeta)

4.- "Destroza este diario", de Keri Smith (Paidos)



No ficción:

1.- "Born", de Maria O"Donnell (Sudamericana)

2.- "Usar el cerebro", de Facundo Manes (Planeta)

3.- "Mujeres", Eduardo Galeano (Siglo XXI)

4.- "Las huellas del rencor", de Santiago Kovadloff (Emecé)



MÉXICO

?

Ficción:

1.- "1984" - George Orwell (Debolsillo)

2.- "El curioso incidente del perro a medianoche" - Mark Haddon

(Debolsillo)

3.- "Ladrona de libros" - Markus Suzak (Debolsillo)

4.- "El tiempo entre costuras" - María Dueñas(Booket)



No ficción:

1.- "La dieta del metabolismo acelerado" - Haylie Pomroy

(Grijalbo)

2.- "El arte de amar: una investigación sobre la naturaleza del

amor" - Erich Fromm (Paidós)

3.- "Yo soy Malala" - Malala Yousafzai (Patria)

4.- "Tus zonas erróneas" - Wayne W. Dyer (Debolsillo)



BRASIL

?

Ficción:

1.- "O pequeno príncipe" - Antoine de Saint-Exupéry (Agir)

2.- "A herdeira" - Kiera Cass (Seguinte)

3.- "Para onde ela foi" - Gayle Forman (Novo Conceito)

4.- "Cidades de Papel" - John Green (Intrínseca)



No ficción:

1.- "Bela cozinha: As receitas" - Bela Gil (Globo)

2.- "Eu fico loko" - Chritian Figueiredo de Caldas (Novas

Páginas)

3.- "Correr" - Drauzio Varella (Companhia das Letras)

4.- "Brasil: Uma biografia" - Lilia M. Schwarcz y Heloisa M.

Starling (Companhia das Letras)



COLOMBIA

?

Ficción:

1.- "El amante japonés" - Isabel Allende - (Penguin Ramdon)

2.- "Tríptico de la infamia" - Pablo Montoya - (Penguin Ramdon)

3.- "La oculta" - Héctor Abad - (Penguin Ramdon)

4.- "A flor de piel" - Javier Moro - (Planeta)



No ficción:

1.- "Experiencias con el cielo" - Elsa Arango - (Penguin Ramdon)

2.- "Crear o morir" - Andrés Oppenheimer - (Penguin Random)

3.- "Mandalas y otros dibujos Zen para colorear (Planeta)

4.- "Lugares fantásticos de Colombia" - Irene Vasco - (Ediciones)

?