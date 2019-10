Dos muertos en rescate de rehenes en Sidney

La Policía de Australia abatió a tiros al atacante y dio por terminado el secuestro de personal y clientes en un café del centro de Sídney por un clérigo musulmán, que dejó como saldo dos muertos y cuatro heridos, que fueron auxiliados a hospitales.



Las fuerzas del orden irrumpieron en el local y varios rehenes salieron corriendo mientras otros eran ayudados por los uniformados, informó el diario local The Daily Telegraph.



La segunda víctima aún no fue identificado y aparentemente se trataría de una rehén.



En las cercanías del lugar se oyeron varias detonaciones y gritos cuando la policía entró en el café, indicó la agencia de noticias AFP.



El atacante



La Policía identificó al atacante como Man Monis, un iraní que originalmente se llamaba Manteghi Bourjerdi y al trasladarse a Australia en 1996 se cambio de nombre.



Monis es considerado un clérigo musulmán radical debido a su participación en varias protestas en el pasado contra la presencia de topas australianas en Afganistán y, aunque se ha declarado un activista pacífico, fue condenado a 300 horas de servicio comunal.



Autoridades aún no confirman a los afectados



El primer ministro australiano, Tony Abbott, dijo que se trata de un acto con "motivaciones políticas" y se ha reunido al menos dos veces con el Comité de Seguridad Nacional.



Las autoridades no han confirmado el número exacto de rehenes ni si los cinco que han podido salir del céntrico Lindt Chocolate Cafe fueron liberados o escaparon.