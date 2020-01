¿Qué será de la pareja de ancianos que vivía en la remota casa de piedras anclada en el último confín del universo? Eso me pregunto ahora que un viento del sur golpea las palmeras salvajes que bailan en silencio. Ambos tenían la piel curtida por el solazo y la sal que navegaba en el aire en aquella frontera mayor donde terminaba Bolivia y empezaba el sueño chileno.

Sin pretenderlo, sin quererlo, eran los centinelas de Bolivia y sabían dónde terminaba el país. Lo sabían por un letrero metálico que con letras blancas, sobre un fondo verde cansado, advertía sin burocracia: “Cuidado, campo minado”. El letrero maldito, me dijo él, atormentado aún por la desventura de no haber aprendido a leer.

No sabía leer pero sí estaba enterado de lo que decían esas letras mudas. Cómo no. Hace varias décadas uno de sus hijos cruzó la línea imaginaria correteando como un cabrito, jugando envuelto en la inocencia de sus 10 años y un ¡boom! despiadado le partió la pierna y el alma. Una mina grosera, una de las 180.000 minas antipersonas y antitanques que sembró el Gobierno de Augusto Pinochet en los peores años de finales de los 70 del pasado siglo, en la frontera con Bolivia, Perú y Argentina. Chile esperaba una invasión de tropas vecinas que no ocurrió, pero los artefactos se mantuvieron latiendo hasta que una pisada errante despierta al monstruo que nunca duerme.

¿Qué será de estos ancianos y qué será del hijo abatido por esa mina que no logró matarlo pero sí dejarlo sin pierna?. Y ¿qué será de otros personajes que conocí en muchos viajes, mientras buscaba a los héroes y demonios de mis historias? ¿Qué será del muchacho que estaba encerrado en un taller clandestino de costura, en un barrio modesto de San Pablo de Brasil, y qué será de don Jaime Valderrama, el titánico hombre que salió bachiller a sus 69 años y que a sus 70 entró a la universidad para convertirse en periodista, luego de que durante casi toda su vida vendió diarios en las calles de Chapare?



¿Qué será de los últimos cuatro pacahuaras, de los fantasmas que nos asustaron cuando navegábamos el río Pilcomayo dentro de Paraguay y qué será de las verbenas que llegaban del bosque como cantos de sirena?