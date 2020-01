Socialismo, ¿sin educación ni salud?

Alguien decía: socialismo sin salud y educación es como cerveza sin alcohol o café sin cafeína y tenía razón. Lo que vivimos hoy en Bolivia es otra cosa, que muy poco tiene que ver con el socialismo y más con otras formas de gobierno que prefiero no mencionar.



El libreto original estaba bien escrito: el socialismo del siglo XXI, además de ofrecer salud, educación y justicia en el marco de la igualdad, ofrecía el reconocimiento a los pueblos indígenas y el respeto a la naturaleza, temas que no eran parte de la agenda marxista del socialismo real del siglo XX. Ese es el programa que elaboraron asesores ‘posmodernos’ en las zonas cocaleras, atribuyendo a ese sector el liderazgo de este movimiento político.



Los asesores se dieron cuenta de que los discursos de indigenismo y pachamamismo fueron una careta que aceptaron los cocaleros para ampliar su base política, pero su esencia era la del sindicalismo a la boliviana: autoritario, maximalista y centralista, basado en un desarrollismo y extractivismo primitivo y esas son las características que asume el gobierno cocalero. Su dirigente, sindicalista ciertamente culturalmente no indígena ni amante de la naturaleza, representa a ese sindicalismo mesiánico y autoritario que creíamos superado.



Nos encontramos con un Gobierno que se proclama socialista pero que en mas de 10 años no cumple con los requisitos para llamarse así: No ofrece salud, ni educación ni justicia, mostrando extravíos ideológicos en el marco del derroche, la prepotencia y la deshonestidad.

Si se estuviera ofreciendo educación de calidad, participaríamos en las mediciones internacionales; no lo hacemos porque seríamos últimos. Una muestra de la mala calidad de la educación pública es que los padres de familia hacen infinitas colas de madrugada frente a los colegios de convenio porque saben que allí sus hijos obtendrán una aceptable educación y no el acoso, la droga, el ausentismo y maltrato de los profesores que proliferan en las escuelas públicas, salvo honrosas excepciones.



Para la salud, basta mencionar un hecho catastrófico y que vale mil veces más que los indicadores macroeconomicos neoliberales de los que se jacta el Gobierno: Según publicación de EL DEBER (16 enero 2017) en Bolivia la desnutrición alcanza al 26% de la población, mientras que el promedio latinoamericano es del 16%. Estamos junto con Haití, teniendo un país en el que con un mínimo de esfuerzo se puede tener desnutrición ‘0’, pero no tiene la grandiosidad del Dakar, un satélite o estadios de última generación. La pobreza es tema de-sagradable y requiere sensibilidad, trabajo metódico y diario, cosas a las cuales los gobernantes no están acostumbrados.



En el tema justicia, nunca el pueblo había estado más desprotegido y en manos de operadores votados por el pueblo pero escogidos por el Gobierno. Esta justicia sirve para apresar a opositores, no a pícaros, ni ladrones ni violentos. Interesante como en el caso de la Sra. Zapata, entre los seis cargos de que se le imputa, falta el más importante, y que mostraría hasta qué punto están involucrados altos personeros de Gobierno: El uso indebido de influencias, lo único que puede explicar todo lo demás. Sin la influencia de altos personeros, ¿cómo podía esta joven haberse enriquecido y engañar a tanta gente experta y de alto nivel? Es la justicia manipulada por el poder.



Estamos ante un experimento político que poco tiene que ver con el socialismo, pero que al haber usado su nombre sin dar los frutos ofrecidos, le ha quitado sus banderas, quemando las posibilidades de que se pueda hablar de socialismo en Bolivia por mucho tiempo. Ya ha sucedido en Argentina y Brasil