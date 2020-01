New York Times respalda a Clinton en las elecciones

El diario The New York Times respaldó este sábado en un editorial la candidatura presidencial de la demócrata Hillary Clinton, y pidió a los estadounidenses que voten en su favor por su perfil, sus gestiones, sus programas y sus ideas.



El editorial, difundido en la edición digital y que será recogido este domingo en la impresa, califica al candidato republicano, Donald Trump, como "el peor candidato elegido por uno de los principales partidos en la historia moderna de Estados Unidos".



El texto, que anticipa otro editorial posterior dedicado exclusivamente a Trump, explica por qué uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos ha renovado el respaldo que ya prestó a Clinton durante las elecciones primarias demócratas.



Clinton aporta "un récord de servicio y de ideas pragmáticas", mientras que Trump "no muestra nada concreto sobre sí mismo o sobre sus planes, mientras promete la luna y ofrece las estrellas como garantía", dice el Times.



En los 40 años de servicio público, agrega el diario, Clinton ha demostrado ser "una de las políticas más tenaces de su generación, cuya voluntad para estudiar y corregir el curso de las acciones es rara en una época de partidismo inflexible".



Recordó sus gestiones como primera dama, sus ocho años en el Senado y sus cuatro años como secretaria de Estado, y resaltó propuestas en temas como la lucha contra el crimen, las relaciones radicales o la ayuda financiera a los estudiantes universitarios.



El diario dice que el voto a favor de Clinton no debiera ser exclusivamente por descarte de parte de quienes no quieren votar a Trump.



"El mejor caso en favor de Hillary Clinton no puede ser, y no lo es, que no es Donald Trump", dice el periódico, y destaca que Clinton es la más capaz para hacer frente a los desafíos del país y colocarse a la altura de ellos.



"Un compromiso de toda una vida para resolver problemas en el mundo real es lo que califica a Hillary Clinton para esta misión, y el país debería ponerla a trabajar", agrega el Times.



Para las elecciones primarias, el diario apoyó a Clinton en el bando demócrata y al gobernador de Ohio, John Kasich, en el republicano.

El New York Times ha venido respaldando ininterrumpidamente a candidatos demócratas en las elecciones presidenciales que ha habido desde 1956, cuando expresó su respaldo al republicano Dwight D.

Eisenhower, a quien también apoyó para su primer mandato, en 1952.