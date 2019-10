La sequía en el este merma el rendimiento de la soya

En la zona este de Santa Cruz (Paila, Cuatro Cañadas, Tres Cruces, Pozo del Tigre y parte de San Julián) el sol no da paso a las lluvias, por lo que unas 190.000 hectáreas de las 637.000 sembradas de soya están afectadas, lo que provocará que el rendimiento sea menor al promedio.



Richard Trujillo, gerente técnico de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), explicó que unos 3.000 productores, entre grandes, medianos y pequeños, son los que están lidiando con el problemas debido a que en la zona durante febrero apenas llovió un par de días y no en la intensidad y el tiempo requeridos.



Trujillo precisó que el daño por la falta de agua y humedad se notará en el rendimiento de la soya afectada, pues calculó que el productor sacará entre 800 kilos y cerca de las dos toneladas, cuando la producción habitual supera las 2,5 toneladas por hectárea.



A semanas de que se inicie la gran cosecha de verano 2015-2016, los productores del este cruceño se encuentran nerviosos, pues a la inclemencia climática se debe sumar el tema de los precios.



Santos Cárdenas, un pequeño productor de la comunidad Nuevo Palmar (Cuatro Cañadas), indicó que por la tonelada de soya para su exportación se está pagando no más de $us 230, un precio que de forma muy apretada cubre la inversión realizada por los productores.



Al respecto, Trujillo indicó que en esta campaña, en la que se sembraron 990.000 hectáreas, el tema del rendimiento y el de los precios serán los principales factores que afectarán al sector de las oleaginosas.



En el campo

Durante el recorrido a la principal zona soyera del país, el verde parejo de la soya fue cambiando por un amarillo, un color que para los productores es sinónimo de enfermedad y de pérdida.



En el predio Las Conchas, pasando Pailón, la soya sembrada por Tomás Juchani se levanta en un suelo seco y arenoso. El polvo ensucia las hojas marchitas de la soya que evidencia una extrema necesidad de agua.



Para Paulino Sánchez, el panorama es negro, ya invirtió mucho dinero en sus 300 hectáreas, para que su producción tenga una merma del 50%.



No está para ese tipo de escenario, por lo que se estrella contra el Gobierno y lamenta que se haya gastado tanto dinero en el referendo cuando los productores necesitan recursos frescos para hacer frente a la sequía.



Pedro Banman, de la colonia menonita Nueva Estrella, con algo de resignación detalló que de las 8.000 hectáreas sembradas en la colonia, cerca del 80% está afectado por la falta de agua. Banman se rasca la cabeza, mira el cielo que amenaza con una tormenta y nos dice que hace un mes que está así, que parece que va a llover y solo caen unas cuantas gotas.



Otros sectores, otras zonas

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) informaron de que las sequías han afectado el avance de siembra del sector algodonero, que tiene proyectado llegar a las 5.800 hectáreas sembradas, de las cuales solo se ha logrado sembrar un 30%.



La institución agropecuaria remarcó que el último informe de la riada que afectó a la zona de los valles de Santa Cruz reportó una pérdida de 110 hectá-reas en Comarapa en los cultivos de frutas y hortalizas como arveja, achojcha, papa, pimentón, tomate, durazno, frutilla, manzana y maíz.



En cuanto a la soya, se pudo saber que de las 353.000 hectáreas sembradas, un 5% registra problemas de encharcamiento y en algunos casos un mal manejo de los productores.



En esta zona la falta de agua no se hizo sentir, por lo que los soyeros consideran que tendrán un buen rendimiento y esperan llegar a las 2,5 toneladas por hectárea.



En cuanto a la oferta alimentaria para esta gestión, la CAO precisó que las hectáreas sembradas en la presente campaña muestran una disminución en los cultivos de arroz, maíz y sorgo, a tiempo de remarcar que la incidencia positiva o negativa de los factores climáticos en los rendimientos juegan un papel importante para la oferta de los productos agrícolas.



A pesar de estos indicadores, la institución puntualizó que para esta gestión no se calcula un déficit en la oferta de los alimentos