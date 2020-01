Cristiano y sus ‘likes’ a las fotos de Sol Pérez

Entre las noticias vinculadas a la pelota, surgió un rumor extrafutbolístico que vincula a Cristiano Ronaldo con Argentina. Más precisamente, con la modelo mediática del momento de la televisión en ese país.

Según medios españoles, CR7 le dio un ‘me gusta’ a varias fotos de María Sol Pérez, la meteoróloga de TyC Sports, que tiene más de 850 mil seguidores y es furor en Instagram.

Consultada respecto a este supuesto interés del crack portugués de Real Madrid, ‘la chica del clima’ se puso nerviosa y respondió entre risas: “No, por ahora no estoy saliendo con Cristiano Ronaldo. No lo conozco ni charlé con él. Si viene por mí, yo no me enteré. Dicen que me puso like en varias fotos y que la novia estaría celosa”, aseguró Sol.

Por fin pude estrenar mi inflable Kany de mdq @pcboxargentina ☀️ #lachicadelclima #domingo #pileta #tycsports Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 19 de Feb de 2017 a la(s) 6:24 PST