McCartney se dio a la bebida por la ruptura con Los Beatles

Paul McCartney empezó a beber más de la cuenta y casi abandonó el mundo de la música tras la ruptura de The Beatles en 1970, dijo el músico en una entrevista que BBC Radio emitirá el sábado.



El bajista y cantante del legendario grupo británico dijo que acabó formando la banda Wings cuando se hartó de la bebida, un año después.



"Me alejé de mis amigos, sin saber si iba a continuar en la música", dijo a la radio BBC, en extractos de la entrevista difundidos este martes.



"Me puse a beber (...) Al principio fue bien, pero luego ya no disfrutaba. No funcionó. Quise empezar de nuevo, así que acabé formando Wings" con su mujer Linda, con la idea de tocar en conciertos no anunciados para estudiantes.



McCartney admitió que las críticas que recibió Wings al principio eran justas, porque su mujer estaba aprendiendo a tocar los teclados.



"Para ser justos, no éramos muy buenos. Éramos malos. Sabíamos que Linda no sabía tocar, pero aprendió, y, echando la vista atrás, me alegro mucho de haberlo hecho".



"Podía haber formado un supergrupo, llamar a Eric Clapton, a Jimmy Page y a John Bonham, pero al final fuimos progresando (...), fue muy divertido".



McCartney, de 73 años, dijo que se alegró de haber hecho las paces con John Lennon antes del asesinato de su compañero de los Beatles.



"Me alegré mucho de que nos reconciliáramos antes de su muerte. Porque hubiera sido muy difícil... bueno, fue difícil de todos modos", aseguró,



En 1982, McCartney escribió la canción "Here Today" sobre Lennon.



"Pensé en todas las cosas que nunca le dije. Soy muy reservado y no me gusta revelar mucho. ¿Por qué la gente tendría que conocer mis pensamientos más íntimos? Pero una canción es el lugar para volcarlos. En "Here Today" le decía "te quiero" a John.