Enrique Salazar: "No le iba a ganar a Percy"

Este martes, Enrique Salazar, periodista y presentador del programa ‘Aquí y Ahora’ que se difunde por Life Televisión, estuvo presente en el espacio #charlasELDEBER, respondiendo a las preguntas que nuestros usuarios nos hicieron llegar.



Salazar estuvo más de 30 minutos atendiendo a las consultas y habló sobre su salida de Red Uno, sus motivos para no aceptar ser el candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por el MAS, su relación con la ministra de Comunicación, Marianela Paco, tras el acalorado debate que tuvo en el set del programa "Que no me pierda", entre otros temas.



¿Por qué no aceptó ser candidato del MAS?



Enrique Salazar dijo que no era el momento para hacerle frente al actual alcalde Percy Fernández, porque estaba fuerte, gozaba de mucho apoyo en Santa Cruz y su destino era perder en las urnas si lo enfrentaba.



“No acepté ser candidato a alcalde por el MAS en Santa Cruz porque aun no era mi tiempo, no me gusta perder, no me gusta empatar, el alcalde Percy estaba fuerte todavía y rechacé esta invitación. No le iba a ganar a Percy, me iba a ganar”, afirmó Salazar.



Su opinión sobre el narcotráfico



El periodista no pudo esconder su preocupación al respecto del tema del narcotráfico en el país. “Es un tema en el que todos los bolivianos debemos unir fuerzas para luchar, ahora Bolivia no solo produce, es un país de tránsito y consumidor de estupefacientes”, dijo. Aclaró que, cuando negociaba con el MAS si era el candidato, esa era una de sus condiciones, que se mejorara la lucha contra el narcotráfico.



Alejamiento de Red Uno



Uno de los temas que no pudo queda de lado fue el motivo de su alejamiento de la Red Uno. Salazar dijo que primero tuvo un impasse con una persona del directorio y después empezó a molestarle que no respeten el horario de su programa que sufrió, según él, más de una modificación.



“Llegó un momento en que movieron mucho la silla y yo llegaba al programa un poco caliente; no siempre en la vida hay que decir sí a todo por un trabajo. Luego tuvimos este impasse con la ministra Marianela Paco”, afirmó.



Relación con la ministra



Salazar dijo que tras el incidente que tuvo con la ministra le envió un mensaje y que ahora tiene una buena relación con la responsable de la cartera de Comunicación del Estado.



“Le envié un mensaje por WhatsApp, tengo buena relación con ella, le pedí disculpas, yo respeto mucho a las damas. De repente fui un poquito agresivo, pero le pedí disculpas, la he visto personalmente, nos hemos encontrado, todo está bien no hay problemas”, dijo.



Relación periodista y poder



En cuanto a la relación del periodista con el poder, Salazar considera que debe existir cierta distancia de los periodistas con el poder político y económico. Narra su experiencia y espera que los nuevos comunicadores no tropiecen con la misma práctica.



“Yo me acerqué mucho al poder político y al poder empresarial, y hay que guardar distancias, pagué una factura por acercarme mucho al poder político. Me acerqué mucho y me quemé las manos”, reveló.



Fondo Indígena



El tema del Fondo Indígena fue una de las preguntas que nuestros usuarios le hicieron a Enrique Salazar, quien a tiempo de señalar que este es un tema muy delicado para el Gobierno, advirtió que le puede traer consecuencias en el referendo del 21 de febrero.



“Creo que no le han hecho el seguimiento, y esto lo aprovecha la oposición, hemos visto lo que pasó en Venezuela. Este va a ser un punto que va a jugar en contra en el referéndum de febrero, porque la oposición va a capitalizar todas estas debilidades”, advirtió.



CNN vs Gobierno



Salazar tuvo un incidente casi similar con el Gobierno, y le preguntaron cuál es su opinión respecto a la entrevista que cedió el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a la cadena de noticias CNN.



“Observé cierta soberbia por parte del presentador de CNN cuando entrevistaba al ministro, a veces no le daba su tiempo, el presentador debió tener un poco de pausa para que el ministro pueda responder. Y viendo a la CNN hice autocrítica. La soberbia no es buena compañera de los periodistas; la humildad y la sencillez deben estar siempre presente”, concluyó.