Evo desafía al sector agropecuario a crecer hasta 10.000 millones

El presidente Evo Morales aprovechó la inauguración de la cumbre Sembrando Bolivia para desafiar a los productores a subir a 10.000 millones de dólares el Producto Interno Bruto Agropecuario. Morales ratificó su deseo de que el agro se convierta en uno de los pilares fundamentales de la economía boliviana.



“En estos momentos el PIB agropecuario es más de 3.000 millones de dólares, quisiéramos que en 2020 mínimamente el PIB agrícola y agroindustrial sea más de 10.000 millones de dólares. Para eso si es necesario hay que cambiar leyes, hay que modificar decretos, hay que mejorar la tecnologías”, explicó Morales.



Ante esta postura, Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), considera que para incrementar el PIB agropecuario se requiere políticas que permitan liberar la exportación.



“Estamos planteando crecer de acuerdo a los resultados que salgan de esta cumbre, si no tenemos exportaciones no podremos crecer. Antes teníamos 300.000 toneladas autorizadas para exportar pero solamente vendimos 200.000, ese tipo de cosas no nos permiten crecer”, criticó Roda.



La Cumbre Agrícola se desarrollará entre el 21 y 22 de abril en el salón Chiquitano de la Fexpocruz, con la participación de al menos 100 organizaciones del país, entre productoras y sectores sociales.

?