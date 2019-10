Mary Beard gana premio Princesa de Asturias

La historiadora Mary Beard, popular intelectual británica y una de las grandes especialistas de la Antigüedad, fue premiada este miércoles con el Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales por su "contribución al estudio de la cultura, la política y la sociedad" grecolatina.



Beard, de 61 años, profesora en la universidad de Cambridge y destacada feminista, "es una de las figuras intelectuales europeas más influyentes de la actualidad", señaló la presidenta del jurado, Carmen Iglesias Cano, al anunciar el galardón en una ceremonia televisada desde Oviedo, en el norte de España.



"Cuenta con un amplio reconocimiento tanto del mundo académico como de la sociedad", agregó sobre esta intelectual sin pelos en la lengua, de discurso a menudo subversivo y controvertido, que irrumpió en los hogares británicos con series televisivas de la BBC sobre el mundo clásico.



Nacida el 1 de enero de 1955 en la pequeña localidad inglesa de Much Wenlock, esta clasicista de larga melena canosa y amplia sonrisa es autora de libros como "Una historia de la Roma antigua" (2016), "Pompeya" (2008) o "El triunfo romano" (2007), y especialista en hacer llegar su especializado conocimiento al gran público.



El jurado valoró en particular su capacidad "para integrar el legado del mundo clásico en nuestra experiencia del presente", poniendo a "las Humanidades como fuente inspiradora de la reflexión social y política contemporánea".



"¿No consiste precisamente la política en que cualquier ciudadano pueda hablar de ella?", se indignaba Beard en una entrevista en abril al diario británico The Guardian.



"¿No estamos siempre quejándonos de que la política se ha convertido en un reducto para especialistas?", decía. "La política es algo que todos podemos entender, esa es su jodida definición", agregaba con su habitual vocabulario provocador.