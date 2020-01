Dan 48 horas para liberar cooperativistas detenidos

La Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz fijó un plazo de 48 horas para que se libere a los 10 afiliados que fueron enviados, el sábado, a la cárcel de San Pedro, con detención preventiva, caso contrario, se planteará el reinicio de los bloqueos en carreteras.



"Nosotros estamos plenos a negociar, a entrar a un diálogo con el Gobierno central, pero siempre que liberen a nuestros compañeros detenidos", sostuvo en conferencia de prensa el presidente de esa instancia, Federico Escóbar.



Jorge V.; Jhonny A.; Hernan C.; Néstor P.; Jacinto M.; Vladimir A.; Alberto A.; Roberto O.; Ramiro G. y Román Ch., fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de tenencia, porte o portación ilícita de armas; atentados contra bienes públicos; atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado; lesiones graves y leves; además de atentados contra la seguridad de servicios públicos.



El presidente Evo Morales, antes de su viaje a República Dominicana, señaló que los pedidos del sector constituyen "demandas inatendibles e indeseables", que implicarían "volver al pasado, a la privatización", por su interés de asociarse con empresas.



El dirigente además instó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, a que explique sus dichos. "Tiene que aclarar lo que está hablando en los medios, que las cooperativas tenemos contratos con transnacionales, que estaríamos siendo subvencionados con energía eléctrica y otros aranceles, eso es mentira", aseveró.



El titular de esa cartera de Estado acusó el fin de semana a los mineros de pretender iniciar una "privatización camuflada", permitiendo el reingreso al país de transnacionales para que se beneficien de áreas de explotación de minerales.



El miércoles el Gobierno enviará una respuesta formal al pliego de 10 puntos de los cooperativistas. "Ellos no son Estado, no son republiquetas. Los recursos naturales, por Constitución, son de todo el pueblo boliviano", denunció Morales, mientras que para mañana se espera una reunión de la dirigencia nacional de los mineros, que podría determinar el reinicio del bloqueo de caminos.