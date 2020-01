“Bolivia no promueve la ciencia ni la tecnología”

En su adolescencia Gustavo no era un alumno destacado, estudiaba por cumplir. Es en su etapa universitaria ya en México que descubre que tiene la suficiente capacidad para poder jugar en las ligas mayores, así que apuesta sus fichas para ser contratado por Microsoft y lo consigue.

¿Qué significa en tu vida la tecnología?

Para mí es una herramienta que nos permite impulsarnos, crecer y lograr objetivos. La tecnología está presente en todas nuestras actividades, estamos rodeados y es necesario conocer cosas básicas como la programación.



¿Cuál es tu especialidad?

Soy ingeniero en tecnología computacional, que aparte de aplicar conceptos básicos de programación, puedo resolver problemas mayores utilizando estructura de datos que nos permitan automatizar las cosas. En la vida cotidiana,

¿cómo se nota el impacto de la programación?

Pues en todo y creo que, en este aspecto, las personas subestiman el alcance de la tecnología. La programación no solo se usa en las redes sociales, sino que está también presente en todas nuestras actividades. Por ejemplo, una nutrióloga, para organizar su sistema de datos y las características de sus pacientes, puede optar por un programa que le permita identificar de la manera más rápida las diferentes dietas que cada uno debe realizar.



¿En nuestro país la programación qué espacio ocupa?

Hay talento, lo que falta es un programa de educación que promueva las ciencias y tecnología. Bolivia es el país con menor desarrollo de la región en el tema tecnológico; sin embargo, es uno de los que más invierte en educación, pero de forma errada. En lo que son las ciencias tecnológicas las mismas deben ser planteadas como una materia obligatoria en la educación primaria. La clave es apasionarlos con la tecnología.



¿Cómo se desarrolla la curiosidad de un pequeño?

Desde pequeños uno observa el comportamiento de sus hijos, sabe qué es lo que les atrae, entonces es ahí que se puede aprovechar y probar con algunos cursos de programación básica. La idea es que profundice su curiosidad y que con el tiempo sea un apasionado de la tecnología.



¿Fuiste destacado en tus estudios?

No. Era flojo, no tomaba muy en cuenta mi capacitación. Además en mi escuela no había las condiciones para poder incursionar en la tecnología. Pero todo cambió cuando participo en una feria tecnológica y gano el primer lugar.

Desde entonces todo mis objetivos han sido en base a los retos que me puse. Superar trabas es lo mio.



¿Qué significan Microsoft, Google y Facebook?

Se trata de empresas increíbles, de personas que trabajan y que generan productos que tienen un impacto mundial. Mientras estudiaba en México, veía cómo mis amigos lograban ingresar a Microsoft para trabajar en el verano, entonces me propuse no solo ser elegido para trabajar temporalmente, sino lograr un contrato mayor.



¿Y lograste ser contratado?

Sí, califiqué luego de resolver varios problemas. Ellos no tomaron en cuenta mis calificaciones o el título que obtuve, sino que les interesa cómo resuelvo los problemas de programación y cómo me organizo para dar una respuesta positiva a determinadas dificultades.



¿Qué proyectas una vez trabajando en Microsoft?

Pues aprovechar al máximo la cultura de la tecnología que tienen en esa empresa. Tratar de escalar puestos, con la premisa de que todo es posible si uno lucha por conseguir sus objetivos. No sé cuanto tiempo voy a trabajar, pero lo que sí sé es que voy a tratar de ganar experiencia, para luego volver a mi país y transmitir lo que aprendí.



¿Hay alguna edad ideal para meterse al mundo de la programación?

Pues por suerte esta carrera no toma en cuenta la edad, sino la perseverancia. Cualquiera que tenga ganas y mucha curiosidad puede aprender. Tal vez es cierto que cuanto más jóven el horizonte es mayor, pero al final del camino la edad no es determinante.

¿Qué te gustaría cambiar del país?

Quisiera que todos tengan acceso a las tecnologías que marcan la diferencia y que pueden programarlas para su funcionamiento.