Ejecutivo acusa intento de 'golpe judicial' contra Evo

El Gobierno nacional presume que detrás del caso Gabriela Zapata hay un intento de "golpe judicial" contra el presidente Evo Morales. El proceso se divide en dos partes, uno por el uso de oficinas públicas para negocios privados y otro sobre la existencia del hijo del mandatario.



La ministra de Comunicación, Marianela Paco, afirmó que "yo presumo que la oposición, tejiendo esta sarta de mentiras, usando a niñas y niños, está buscando un golpe judicial como sucede en otros países. Que sepan que nuestro presidente no mintió en ningún momento".



Mientras que la titular de Justicia, Virginia Velasco, negó que se deje en una situación de "indefensión" a la exnovia de la máxima autoridad del país, tras la aprehensión de su "tía", Pilar Guzmán y uno de sus abogados, Eduardo León. Aún se busca a William Sánchez y Wálter Zuleta, los otros defensores de la empresaria.



Cuestionó el ejercicio de la profesión legal, que a su juicio, no se debe prestar al "montaje" de falsedades. En este caso, por la presentación de un niño como si fuera hijo de Evo y la entrega de cuatro diferentes fotografías ante una juez de familia.



"Ese tejido político busca atentar contra la democracia en nuestro país de forma sistemática (...) Ha habido una intención de socavar la credibilidad de nuestro presidente y de nuestro Gobierno", advirtió la ministra Paco, que señaló que se espera que el tribunal de ética periodística de Santa Cruz dirima la situación de Carlos Valverde, que fue el primer en denunciar el presunto tráfico de influencias.



La autoridad sostuvo que "vamos a ver, vamos a esperar si sus organismos ponen en práctica lo que dice la Ley de Imprenta. Debe devolver ese premio, por esto ha movilizado tanta gente y ha dicho que se lo quería detener", sobre el premio "Libertad de Expresión" que recibió el comunicador cruceño.



Paco concluyó señalando que "nuestro presidente actúa de buena fe, cuando se le envía el documento el lo firma para su reconocimiento. Su buena fe y responsabilidad en torno a su paternidad, al decir que si está vivo, me lo recojo".



El Gobierno sostiene que ahora la verdad se impone y que se cae la acusación por presunto tráfico, debido a que el menor era el "nexo" del delito y queda comprobada su "inexistencia". "En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso", dijo la ministra sobre las nuevas denuncias de Zapata.