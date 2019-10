Estrenan 'Un mundo de Gabo', la serie sobre la vida de García Márquez

La serie documental "Un mundo de Gabo", que se presenta este martes en Colombia, intenta acercarse al nobel Gabriel García Márquez desde una óptica que va más allá de sus novelas para mostrar al hombre que había detrás del escritor.



"Fue un hombre que a través de múltiples disciplinas participó y orientó la vida nacional desde su saber literario y su malicia política, porque fue interlocutor de grandes personajes de la política en todo el mundo", explicó a Efe el cineasta Lisandro Duque, director de la serie.



Duque observa en siete capítulos la faceta política del autor de "Cien años de soledad" y su fascinación por conocer la vida de los gobernantes en lo privado y lo público tal y como sucede en "El otoño del patriarca".



Para realizar "Un mundo de Gabo", Duque recorrió Bogotá, Zipaquirá, Aracataca, Cartagena, Barranquilla, La Habana, México, Barcelona y París, ciudades en las que vivió García Márquez, y conversó con amigos del escritor que revelaron momentos de su vida.



En la serie, producida por Canal Capital, la televisión pública de Bogotá, toman la palabra mandatarios, intelectuales, biógrafos y amigos del nobel colombiano.



Para Duque, uno de los cineastas de mayor trayectoria en Colombia, otro motivo de entusiasmo en este documental es el desempeño de García Márquez en el mundo del cine, una de sus grandes pasiones, y de los derechos humanos puesto que fue "un conspirador por la paz" y "profundamente solidario".



El cineasta recordó que hace 39 años trabajó con Gabo en la elaboración de un guión y entonces pudo tener un trato "de par" con él "porque únicamente había conocido su obra literaria".



"Pero hoy cuando me he enfrentado a tantos testimonios de gente que ha dado de él una semblanza humana en la intimidad, cuando he percibido que trasciende, creo que me hubiera intimidado bastante si me lo encontrara ahora", explica.



Entre los invitados en "Un mundo de Gabo" que toman la palabra están Guillermo Angulo, Ángeles Mastreta, Elena Poniatowska, Xavi Ayén, William Ospina y testimonios recopilados de autores ya fallecidos como Álvaro Mutis, Carlos Fuentes, Juan Rulfo entre muchas personalidades de las artes, la literatura y el cine.



Como parte de la producción, un equipo de especialistas recuperó entrevistas, discursos en lugares remotos, archivos documentales privados y visitó lugares íntimos de creación de García Márquez con el objetivo de cerrar una panorámica humana del nobel.



Con todo, Duque busca unir las piezas del puzzle que fue la vida de García Márquez, galardonado con el Nobel de Literatura de 1982, para conocer mejor al hombre pero también al genio que escribió algunas de las novelas más importantes del "boom" latinoamericano.



Lisandro Duque, hoy gerente de Canal Capital, ha rodado algunas de las películas más célebres del cine colombiano como "Para matar a un ciclista", "El escarabajo" o "Los niños invisibles".