Paraguay bloquea ingreso de Bolivia al Mercosur

El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, manifestó que su país está de acuerdo con el ingreso de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur), no obstante pidió que se respete el carácter de socio fundador de su país y pidió un nuevo protocolo de adhesión para el ingreso de Bolivia.



“Nuestro país está de acuerdo con el ingreso (Bolivia), pero pide volver a firmar un nuevo protocolo de adhesión, en el que se respete su calidad de socio fundador del bloque regional”, sostuvo el canciller paraguayo, según informó el diario Mercopress.



La suspensión de Paraguay en el Mercosur en 2012 aún tiene sus secuelas hasta ahora, debido a que el inicio del ingreso de Bolivia en el bloque se produjo durante la sanción. Argentina, Venezuela y Uruguay ya aprobaron en sus respectivos congresos el protocolo de adhesión por lo que solo faltaban Brasil y Paraguay.



El viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rigoberto Gauto, dijo que su país presentó propuestas de solución pero que aún no se alcanzó un consenso.



El viceministro de Comercio Exterior de Bolivia, Clarens Endara, explicó meses atrás que el ingreso pleno de Bolivia al Mercosur se concretaría a mediados de este año, luego de que en la última cumbre del Mercosur en Paraná, Argentina, no hubo acuerdos y se resolvió seguir discutiendo la cuestión.