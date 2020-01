Normalidad y control policial reforzado en las elecciones de la 'U'

Las elecciones de rector y vicerrector en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), que arrancaron cerca de las 8:30 con remarcado ausentismo de estudiantes, a partir de las 10:00 dio un nuevo giro, pues fue incrementándose el número de votantes al extremo de que en algunas mesas electorales ya se observan largas filas de jóvenes que quieren emitir su voto.



Por ejemplo en la mesa electoral número 258, desde las 8:45 hasta las 9:45, votaron 20 de los 200 inscritos. En otras mesas habían 20 o más personas en la fila.



En la mesa 200, hasta las 10:00 ya habían sufragado el 20% de los alumnos inscritos.



Los policías, que desde antes de las 7:00 ya estaban custodiando los predios de la estatal cruceña, a partir de las 10:00 fueron reforzados en número. Todas las personas que ingresaba al campus debían mostrar sus mochilas, bolsas y bolsones a los efectivos. "Es para precautelar la seguridad", decían los uniformados.



Los candidatos a rector Saúl Rosas, Waldo Lopez, Gustavo Coimbra y Sergio Justiniano emitieron su voto antes de las 10:30. El último en sufragar fue Miguel Cadima, que tuvo que soportar un "tirón de orejas" que le dio la vocal Miriam Guzmán, por hacer uso de su megáfono para dirigirse a los estudiantes.



Al mediodía, el presidente de la Corte Electoral Permanente, Róger Guzmán, hizo un balance de la votación, indicando que el 90% de las mesas electorales abrieron en el horario establecido y que los comicios se desarrollaban con normalidad, por lo que espera que a partir de las 18:00 empiecen a llegar las primeras ánforas al centro de cómputos, instalado en el Paraninfo Universitario.



Según Guzmán, las mesas que abrieron con retraso deberán cumplir las ocho horas de trabajo. "El único reporte de anormalidad en provincia fue el de Concepción, donde las mesas abrieron demasiado tarde", expresó.



Renuncia

?

Durante la evaluación de media jornada, el presidente del órgano electoral también se refirió a la supuesta renuncia de dos delegados estudiantiles de la Corte, versión que corre en los predios universitario.



"No he recibido nada oficial", dijo Guzmán sobre el particular, indicando que de ser cierta la versión el proceso electoral no se ve afectado.



De acuerdo con Guzmán, si estos delegados renuncian aún quedan tres miembros en la Corte Electoral y, por lo tanto, hay mayoría. Según se supo, los dos delegados estudiantiles abandonaron las instalaciones del órgano electoral al promediar las 10:00.