Slim gana $us 1.600 millones en la primera semana de Trump

La primera semana de Donald Trump como presidente de Estados Unidos fue explosiva, con millones de personas expresando su enojo por las nuevas propuestas fiscales y un muro fronterizo de varios miles de millones de dólares, entre otras. Sin embargo, hay un grupo que tiene muy poco de qué quejarse, y está compuesto de empresarios que se han beneficiado enormemente de los precios de las acciones durante los primeros siete días de mandato de Trump.

Carlos Slim, la persona más rica de México, ganó más de $us 1.600 millones, a pesar de la dura retórica de la administración Trump y una propuesta flotante para gravar las importaciones mexicanas en un 20, reportó Forbes México.

En la última semana, los 10 estadounidenses más ricos agregaron $us 15.800 millones a su patrimonio neto combinado. Cada uno de ellos se hizo más rico en los siete días siguientes a la inauguración de Trump.

Warren Buffett disfrutó de la mayor ganancia en el país. Su fortuna creció en más de $us 2.500 millones para alcanzar los $us 74.000 millones. Actualmente es la segunda persona más rica del planeta, según el ranking en tiempo real de Forbes de multimillonarios del mundo, detrás de Bill Gates ($us 85.000 millones).

La subida de Buffett fue casi igualada por Mark Zuckerberg, cuya fortuna creció $us 2.100 millones esta semana gracias a Facebook. Las acciones de la compañía subieron 15% desde fines de 2016 y actualmente se negocian justo por debajo del máximo histórico de octubre pasado.