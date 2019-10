Insulza: "Chile no pateará la mesa por Bolivia"

"No somos de patear la mesa e irnos de las organizaciones", dijo el agente de Chile ante La Haya, José Miguel Insulza, sobre la posibilidad que se maneja en su país de abandonar el Pacto de Bogotá frente a una nueva demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



El exsecretario de la OEA dijo que el anuncio realizado por el presidente de Bolivia, Evo Morales "es una maniobra de carácter político, para provocarnos, entonces ¿para qué nos dejamos provocar?", sobre el litigio que se iniciaría por el uso "ilícito y abusivo" de las aguas del Silala.



Durante una entrevista con el medio "Tele13", Insulza indicó que "creo que el interés nacional se defiende mejor siendo consistentes, nosotros no somos de patear la mesa, de jugar de manera apresurada. Creo como ha dicho el ministro Muñoz que todo se puede discutir, pero con calma, no a que cada cosa que dice el señor Morales salimos todos a gritar por los diarios, lo que no me gusta son las actitudes de confrontación".



Esta jornada el primer mandatario nacional reiteró sus afirmaciones hacia el Canciller Heraldo Muñioz, señalando que "quiero que sepa que no se defiende la soberanía por algo que es robado, invadido, asaltado o saqueado".



El agente chileno ante La Haya agregó que "ellos (Bolivia) han mencionado varias veces lo del Silala a lo largo de los meses, no fue sorpresivo, preveíamos que este intento escalaba, que tenía un sentido estratégico frente a la demanda".



"Es un caramelo que se prueba una vez y luego provoca adicción. Lo que pasa es que la debilidad en este caso es que en 2009 hubo una negociación, conversación sobre esto. Se tomaron preacuerdos, pero Bolivia se paró de la mesa de nuevo como lo ha hecho tantas veces", concluyó el representante chileno.